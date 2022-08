Le Canada formera des militaires de l’Ukraine dans un pays tiers

La ministre de la Défense nationale, Anita Anand, devrait annoncer que les Forces armées canadiennes commenceront à former des soldats ukrainiens dans un pays tiers.

Cette décision intervient près de six mois après que le Canada ait suspendu sa précédente mission d’entraînement en Ukraine, quelques semaines seulement avant que les forces russes n’envahissent le pays, à la fin de février.

L’annonce fera également suite au retour, dimanche, de 150 soldats canadiens qui ont d’abord été déployés en Pologne en avril pour aider à faire face à un flot de réfugiés ukrainiens traversant la frontière.

Un haut responsable du gouvernement du Canada, qui a obtenu l’anonymat pour pouvoir discuter de questions n’ayant pas encore été rendues publiques, a déclaré à La Presse canadienne que la nouvelle mission comprendra un nombre important de soldats et s’appuiera sur l’aide militaire que le Canada a déjà accordée à l’Ukraine.

La mission prévoit la formation des forces ukrainiennes sur la façon d’utiliser les quatre obusiers M777 que le Canada a donnés plus tôt cette année, ainsi qu’une cyberassistance par l’intermédiaire du Centre de la sécurité des télécommunications (CST), l’organisme national de cryptologie du Canada chargé de préserver la sécurité des technologies de l’information et de recueillir du renseignement électromagnétique étranger.

Le Canada a d’abord lancé une mission, avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour aider à former l’armée ukrainienne après que la Russie ait ordonné l’annexion de la péninsule de Crimée en 2014 et ait commencé à soutenir les séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine.

Le gouvernement fédéral affirme que la mission, connue sous le nom d’opération Unifier, a aidé à former plus de 30 000 soldats ukrainiens avant que toutes les troupes canadiennes ne soient évacuées avant l’invasion russe.

Alors que les formateurs sont rentrés chez eux, le Canada a élargi la taille de sa présence militaire en Europe en réponse à la guerre actuelle, qui en est à son sixième mois. Cela comprend les 150 militaires qui sont récemment revenus de Pologne et le renforcement d’un groupement tactique de l’OTAN dirigé par le Canada en Lettonie.