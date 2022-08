De violents bombardements tuent un couple de civils à Mykolaïv

La ville de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, a été la cible de bombardements russes massifs, probablement « les plus forts » depuis le début de la guerre, qui ont tué un entrepreneur céréalier connu et son épouse, ont annoncé les autorités dimanche.

« Mykolaïv a subi des bombardements massifs aujourd’hui. Probablement les plus forts jusqu’à présent », depuis l’invasion russe le 24 février, a écrit sur Telegram le maire de la ville, Oleksandre Senkevytch, selon lequel de « puissantes explosions » ont été entendues à deux reprises pendant la nuit de samedi à dimanche.

Le gouverneur de la région, Vitaliy Kim, a fait état de deux morts, un couple de civils, dans ces frappes.

Il s’agit d’Oleksiï Vadatoursky, 74 ans, propriétaire de la principale société ukrainienne de logistique céréalière Niboulon, et de son épouse, Raïssa Vadatourska, qui étaient chez eux au moment des frappes, selon les autorités ukrainiennes.

Millionnaire et « héros de l’Ukraine », Oleksiï Vadatoursky était le 24e Ukrainien le plus riche sur la liste du magazine Forbes en 2021. Avant la guerre, sa société exportait des céréales dans 70 pays.

D’autres frappes ont touché les régions de Kharkiv (est) et de Soumy (nord-est). Quelques bâtiments ont été endommagés dans « une série d’explosions » à Kharkiv, a annoncé le maire de la deuxième ville ukrainienne, Igor Terekhov.

Une personne a été tuée et deux ont été blessées dans la région de Soumy qui a été la cible de « plus de 50 frappes » au cours des dernières 24 heures, selon le gouverneur, Dmytro Jyvytsky.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk, où Moscou concentre le gros de ses attaques, a déclaré que trois civils avaient été tués et que huit avaient été blessés dans des bombardements samedi.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé samedi soir la population à évacuer la région de Donetsk dans l’est du pays, dont les villes sont la cible de bombardements meurtriers, pour échapper à la « terreur russe ».

« Des centaines de milliers de personnes et d’enfants se trouvent encore dans les zones de combats acharnés de la région de Donetsk […] Plus il y aura de personnes qui quitteront la région de Donetsk maintenant, moins l’armée russe tuera », a-t-il déclaré en assurant qu’une décision gouvernementale sur l’« évacuation obligatoire » de la région avait été prise.

Un drone touche la flotte russe

Le même jour, un engin explosif embarqué par un drone a explosé dimanche au siège de la flotte russe de la mer Noire, blessant six personnes, ont annoncé des responsables.

L’explosion au siège de la ville de Sébastopol, dans la péninsule de la Crimée, que la Russie a annexée en 2014, a provoqué l’annulation des célébrations de la fête de la Marine russe.

Le service de presse de la flotte de la mer Noire a déclaré que le drone semblait être fait maison. Il a décrit l’engin explosif comme « de faible puissance », mais le maire de Sébastopol, Mikhail Razvozhaev, a déclaré que six personnes avaient été blessées dans l’explosion.

Il n’y avait aucune information immédiate sur l’endroit où le drone a commencé son vol. Sébastopol, au sud de la péninsule, est à environ 170 kilomètres au sud de la région ukrainienne de Kherson, et les forces russes contrôlent une grande partie de la zone continentale le long de la mer Noire.

Les combats se sont poursuivis ailleurs en Ukraine. Le maire de la ville portuaire de Mykolaïv, Vitaliy Kim, a déclaré qu’une personne était morte dans des bombardements russes qui ont endommagé un hôtel et des bâtiments scolaires.

Dans la région de Soumy, dans le nord de l’Ukraine, près de la frontière russe, des bombardements ont fait un mort, a indiqué l’administration régionale.

Trois personnes sont mortes dans des attaques dans la région de Donetsk, qui est en partie sous le contrôle des forces séparatistes russes, a précisé le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

Sébastopol en état d’alerte

Les autorités russes ont décrété le niveau « jaune » (intermédiaire) d’alerte antiterroriste après cette attaque assez mineure au vu des images mises en ligne par le gouverneur de Sébastopol, qui montrent des bris de vitres sur le sol.

« Les ukro-nazis ont décidé de nous gâcher la Journée de la Flotte militaire russe », a écrit le gouverneur, reprenant une expression couramment utilisée par les autorités et la propagande russe pour désigner les forces de Kiev. Il a précisé que les festivités étaient annulées et a demandé aux habitants de la ville de ne pas quitter leur domicile « si possible ».

La Marine ukrainienne a émis l’hypothèse d’un prétexte pour annuler les festivités prévues à Sébastopol par peur d’une véritable attaque.

« En réalité, […] pour ne pas être humiliés aux yeux du monde par leur peur de l’armée ukrainienne, les Russes ont “inventé” une excuse pour annuler les célébrations », a-t-elle écrit sur Facebook.

L’Ukraine, quoiqu’envahie partiellement depuis le 24 février et sous le feu de l’artillerie et des missiles de croisière russes, a infligé plusieurs humiliations à la flotte russe, coulant d’abord son navire amiral, le croiseur Moskva, puis reprenant le contrôle de l’Ile des serpents, un îlot stratégique face à l’embouchure du Danube.

« La libération de la Crimée ukrainienne occupée se fera d’une autre manière, beaucoup plus efficace », a de son côté déclaré Serguiï Bratchouk, porte-parole de l’administration régionale d’Odessa (sud), dans une vidéo sur Telegram.

Le président russe, Vladimir Poutine, a célébré la Journée de la Flotte russe loin de Sébastopol, à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), avec un discours promettant l’arrivée « dans les prochains mois » d’un nouveau missile de croisière hypersonique qui « ne connaît aucun obstacle ».



Avec Associated Press