Joe Biden teste à nouveau positif à la COVID-19 et se reconfine

Le président américain, Joe Biden, a de nouveau été testé positif à la COVID-19 samedi matin sans ressentir de symptômes, et va retourner à l’isolement pour « protéger » son entourage, a annoncé son médecin personnel dans une lettre diffusée par la Maison-Blanche.

Le président, qui est âgé de 79 ans, « a été testé positif samedi en fin de matinée selon un test antigénique » et « va reprendre des mesures strictes de confinement », a écrit le Dr Kevin O’Connor, selon lequel les cas de « rebond » de positivité peuvent se produire chez les personnes traitées au Paxlovid, la pilule anti-COVID de Pfizer.

M. Biden a lui-même tweeté pour annoncer la nouvelle.

Folks, today I tested positive for COVID again.



This happens with a small minority of folks.



I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.



I’m still at work, and will be back on the road soon.