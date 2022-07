Deux premiers décès de patients contaminés par la variole simienne

Le ministère espagnol de la Santé a annoncé vendredi la mort d’une personne atteinte de la variole du singe, considérée comme le premier décès jamais enregistré en Europe d’un patient contaminé par cette maladie.

En Espagne, l’un des pays comptant le plus de cas dans le monde, 4 298 personnes ont été infectées et l’une d’entre elles est morte, a déclaré le Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère dans son rapport de vendredi, sans préciser ni la cause ni la date de ce décès.

Peu auparavant, le Brésil avait fait état de la mort sur son sol d’un homme de 41 ans porteur de la variole du singe, le premier décès lié à cette maladie hors d’Afrique et le sixième dans le monde.

Un homme « atteint de variole simienne qui était suivi à l’hôpital pour d’autres affections cliniques graves est décédé jeudi », a déclaré le secrétariat à la Santé de l’État brésilien de Minas Gerais dans un communiqué.

Le patient, qui selon les médias locaux avait de graves problèmes d’immunité, est décédé à l’hôpital Eduardo de Menezes de Belo Horizonte, la capitale du Minas Gerais.

« Il est important de souligner qu’il avait des comorbidités graves, pour ne pas susciter de panique dans la population. La mortalité [liée à cette maladie] demeure très basse », a déclaré le secrétaire à la Santé de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, qui a expliqué que le patient suivait un traitement contre le cancer.

Selon le ministère de la Santé, le Brésil a recensé près de 1000 cas de la variole simienne, la plupart dans les États de Sao Paulo et Rio de Janeiro, également situés dans le sud-est du pays.

Le premier cas avait été détecté le 10 juin, chez un homme ayant voyagé en Europe.

Les premiers symptômes de la maladie comprennent une forte fièvre, des ganglions lymphatiques gonflés et une éruption cutanée semblable à celle de la varicelle.

Samedi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché le plus haut niveau d’alerte, l’Urgence de santé publique de portée internationale, pour renforcer la lutte contre la variole simienne.

Selon l’OMS, plus de 18 000 cas de variole simienne ont été détectés dans le monde depuis le début mai en dehors des zones endémiques en Afrique.

La maladie a été signalée dans 78 pays et 70 % des cas sont concentrés en Europe et 25 % dans les Amériques, a précisé mercredi le directeur de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Environ 10 % des cas nécessitent une admission à l’hôpital pour tenter d’atténuer la douleur que connaissent les patients.