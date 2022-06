L’OTAN va pouvoir s’élargir, la Russie veut faire plier l’Ukraine

L’OTAN a annoncé mardi un accord pour l’entrée de la Suède et la Finlande grâce à la levée du veto turc, alors que la Russie a exclu de mettre un terme à son offensive en Ukraine tant que Kiev n’aura pas capitulé.

Après plusieurs heures de discussions en marge du sommet de l’Alliance, qui a débuté mardi soir à Madrid, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg a assuré que la Turquie avait levé son veto à la candidature des deux pays nordiques.

« La Turquie a donné son accord pour que la Suède et la Finlande rejoignent l’OTAN », a annoncé M. Stoltenberg, jugeant cette avancée « essentielle » alors que le monde « fait face à la plus grave crise sécuritaire depuis des décennies ».

Ankara, membre de l’OTAN depuis 1952, bloquait jusqu’à présent l’adhésion de Stockholm et d’Helsinski, car elle les accusait d’abriter des militants de l’organisation kurde PKK, qu’elle considère comme « terroriste ».

Mais le président turc Recep Tayyip Erdogan a finalement estimé avoir obtenu la « pleine coopération » de Stockholm et d’Helsinski, après d’intenses tractations. « La Turquie a obtenu ce qu’elle voulait », a insisté la présidence turque dans un communiqué.

« Déposer les armes »

L’accord signé mardi soir devant les caméras par les chefs de la diplomatie des trois pays concernés va permettre aux chefs d’État et de gouvernement de l’Alliance présents à Madrid d’afficher une unité renforcée face à la Russie, qui a de nouveau appelé mardi Kiev à la capitulation.

« Il faut ordonner aux soldats ukrainiens de déposer les armes et il faut mettre en oeuvre toutes les conditions fixées par la Russie. Alors tout sera fini en une journée », a déclaré à la presse le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov.

Cette déclaration est survenue au lendemain d’une attaque russe, qui a ravagé un centre commercial bondé à Krementchouk, à 330 kilomètres au sud-est de Kiev, faisant au moins 18 morts et une quarantaine de disparus, selon les autorités ukrainiennes.

Ce bombardement est « l’un des actes terroristes les plus éhontés de l’histoire européenne », a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en demandant que la Russie soit désignée comme « état parrain du terrorisme » après cette frappe sur « une ville paisible ».

M. Zelensky a suggéré mardi au Conseil de sécurité de l’ONU d’envoyer une commission d’enquête pour prouver que ce centre commercial avait été détruit par un missile russe.

L’armée russe, qui rejette depuis le début du conflit toutes les accusations de frappes visant des civils, a affirmé avoir frappé un entrepôt d’armes situé dans une usine d’engins de chantier voisine, dont l’incendie se serait propagé au centre commercial, selon elle désaffecté.

Mais la version russe a été contredite par des témoignages recueillis sur place par un journaliste de l’AFP. « Nous avons entendu ça, c’est absurde. Quand on vit ici, je me demande comment on peut croire des choses pareilles », a réagi une habitante de Krementchouk, Polina Pouchintseva.

« Brutalité »

Cette attaque a été vivement condamnée par les dirigeants du G7, qui s’est achevé mardi en Allemagne. Durant ce sommet, les Occidentaux ont promis de resserrer l’étau sur Moscou en visant l’industrie de défense russe et en plafonneant au niveau mondial le prix du pétrole russe.

Le but global est d’« augmenter » pour la Russie les coûts de la guerre, a résumé le chancelier allemand Olaf Scholz. Selon le Trésor américain, Washington a commencé mardi à mettre en oeuvre ces sanctions, et notamment une interdiction des importations d’or venant de Russie.

« La Russie ne peut ni ne doit gagner et donc notre soutien à l’Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire », a insisté le président français Emmanuel Macron, en appelant les pays de l’OTAN à envoyer un « message d’unité et de force ».

« Il est extrêmement important que nous soyons prêts à continuer à apporter notre soutien parce que l’Ukraine fait face aujourd’hui face à une brutalité que nous n’avions plus vue en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale », a abondé le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Selon un conseiller du président américain Joe Biden, la rencontre de l’OTAN va être l’occasion pour Washington de faire « des annonces spécifiques » sur « de nouveaux engagements militaires », décisif pour l’avenir de l’Alliance.

« À la fin de ce sommet, il y aura un dispositif plus robuste, plus efficace, plus crédible […] pour tenir compte d’une menace russe plus aiguë et plus grave », a expliqué Jake Sullivan, principal conseiller diplomatique et militaire de Joe Biden.

« Ville en ruines »

Malgré la lourdeur des sanctions frappant l’économie russe depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février, le Kremlin a assuré mardi qu’il n’y avait « aucune raison » d’évoquer un défaut de paiement de la Russie.

Les autorités russes ont toutefois reconnu qu’à cause des sanctions, deux versements n’étaient pas parvenus aux créanciers avant la date limite de dimanche. Cela constitue de fait un « défaut » de paiement, a estimé mardi l’agence de notation Moody’s.

Quelques heures après l’annonce du bombardement de Krementchouk, les autorités ukrainiennes ont annoncé une autre frappe russe meurtrière contre des civils, à Lyssytchansk, une poche de résistance ukrainienne stratégique dans le bassin du Donbass.

Dans cette ville jumelle de celle de Severodonetsk, récemment prise par les Russes, au moins huit civils ukrainiens ont été tués et plus de 20 autres, dont deux enfants, blessés pendant qu’« ils collectaient de l’eau à partir d’une citerne », selon le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï.

Lyssytchansk est la dernière grande ville restant à conquérir pour les Russes dans cette province. « Nos défenseurs tiennent la ligne, mais les Russes réduisent la ville en ruines par l’artillerie, l’aviation… L’infrastructure est complètement détruite », a détaillé M. Gaïdaï.

Dans la région centrale de Dniepropetrovsk le gouverneur Valentyn Reznichenko a signalé sur sa page Facebook une attaque de six missiles, sans faire état d’éventuelles victimes. Selon lui, trois missiles ont été abattus par la défense aérienne.

La conquête du Donbass, déjà en partie tenu par des séparatistes prorusses depuis 2014, est l’objectif prioritaire des Russes depuis qu’ils ont évacué les environs de Kiev fin mars.

À New York, le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric a rappelé que les belligérants étaient tenus par le droit international de « protéger les civils et les infrastructures civiles », jugeant la nouvelle frappe « totalement déplorable ».