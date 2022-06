C’est la fin d’une ère. La Cour suprême des États-Unis a invalidé sa décision de 1973, Roe v. Wade, qui protégeait, avec certaines limites, le droit des femmes à l’avortement.

Ce jugement à 6 contre 3, rendu public vendredi, ne rend pas l’avortement illégal. Mais il enlève la barrière érigée par Roe v. Wade et désormais, les 50 États américains pourront faire comme bon leur semble et restreindre, voir complètement interdire les avortements à l’intérieur de leurs frontières.

Il est attendu que l’interruption volontaire de grossesse sera désormais illégale dans la moitié des États, dont plusieurs du Midwest et du sud du pays.

La Constitution américaine ne confère pas le droit à l’avortement, écrit la majorité de la Cour. « Le pouvoir de réglementer les avortements est donc retourné au peuple et à leurs représentants élus. »

La Cour estime de plus que la décision Roe v. Wade de 1973 était « complètement erronée » dès le début : la Cour de 1973 a court-circuité le processus démocratique estiment les six juges de la majorité.

Cette décision fort attendue du peuple américain signe ainsi l’arrêt de mort de nombreuses cliniques où se pratiquaient encore des avortements dans des États conservateurs. Quelque 200 d’entre elles risquent de fermer leurs portes rapidement, soit environ le quart de celles existant aux États-Unis, selon un récent rapport du groupe de recherche Advancing New Standards in Reproductive Health.

Les femmes qui habitent dans ces états et qui désirent une interruption volontaire de grossesse n’auront d’autre choix que de traverser les frontières et se rendre à des milliers de kilomètres de chez elles pour trouver une clinique dans un État où la procédure sera encore permise.

Ce qui signifie que le droit des femmes à leur autonomie corporelle variera — encore plus considérablement qu’actuellement — d’un État à l’autre.

Le jugement rendu vendredi par la Cour actuellement dominée par des juges républicains confirme en bonne partie la version qui avait coulé dans le média américain Politico au début du mois de mai. Vu les conclusions de cette ébauche, les groupes pro-avortement étaient sur le pied d’alerte depuis deux mois.

Roe v. Wade avait résisté à bon nombre d’attaques judiciaires depuis près de 50 ans. Au gré des élections et des nominations de juges républicains, plusieurs s’en étaient pris à la décision phare du plus haut tribunal américain.

La dernière en liste était une contestation d’une loi restrictive adoptée en 2018 par l’État du Mississippi, qui interdit les avortements au-delà de 15 semaines de grossesse, sauf en cas d’urgence médicale ou d’anomalie du foetus. La seule clinique d’avortement encore ouverte dans cet État, le Jackson Women’s Health Organization, a porté la bataille judiciaire à bout de bras, cherchant à faire invalider la mesure législative.

Devant la Cour suprême, le Mississippi a demandé que la validité de sa loi soit confirmée, et de nombreux autres États se sont joints à la cause et en ont profité pour lui demander de renverser Roe v. Wade.

C’est maintenant fait.

Dans certains États, rien ne changera : l’avortement demeurera vraisemblablement accessible comme avant. Mais dans plusieurs, il risque d’être interdit, sauf pour de rares exceptions. Et dans d’autres encore, il pourrait être un crime en tout temps, à la fois pour la femme qui veut l’obtenir (même si la grossesse résulte d’un viol ou de l’inceste) et pour ceux qui lui viennent en aide. Ces femmes risquent donc d’avoir des antécédents criminels pour avoir obtenu une interruption de grossesse alors que leurs voisines de l’État d’à côté n’auront pas à faire face à de telles conséquences judiciaires.

Le Texas et l’Oklahoma, par exemple, ont récemment interdit tout avortement au-delà de six semaines de grossesse. Ces lois demeuraient fragiles et sujettes à contestation sous le régime de Roe v. Wade. Désormais, elles n’ont plus d’obstacles.

Au Canada, l’avortement a été un crime jusqu’en 1988, lorsque la Cour suprême du Canada a invalidé l’article du Code criminel qui l’interdisait.