«Destructions catastrophiques» dans l’est de l’Ukraine

L’offensive russe sur le Donbass se poursuit sans relâche selon les autorités ukrainiennes, qui font état mardi de « destructions catastrophiques » à Lyssytchansk, ville voisine de Severodonetsk, où près de 570 personnes seraient désormais retranchées dans l’usine chimique Azot.

Sur le plan diplomatique, Moscou a encore haussé le ton contre la Lituanie en lui promettant des « mesures » aux « sérieuses conséquences négatives » pour sa population, après que Vilnius eut introduit pendant le week-end des restrictions sur le transit par voie ferrée de marchandises frappées par les sanctions européennes en direction de Kaliningrad, enclave russe stratégique et militarisée sur la mer Baltique.

Sur le théâtre militaire, le gouverneur de la région de Lougansk (est), Serguiï Gaïdaï, a fait état dans la matinée de « combats [en cours] dans la zone industrielle de Severodonetsk » et de « destructions catastrophiques à Lyssytchansk ».

Selon lui, « les dernières 24 heures ont été difficiles » pour les forces ukrainiennes et « les frappes sur les [trois] ponts reliant Severodonetsk et Lyssytchansk déjà détruits » continuent, coupant toujours plus la première de ces deux villes d’environ 100 000 habitants du reste des territoires contrôlés par Kiev.

Un peu plus tôt, M. Gaïdaï avait déclaré à la télévision ukrainienne que 568 personnes, dont 38 enfants — essentiellement des employés de l’usine et leurs familles, selon lui étaient désormais réfugiés à l’intérieur de l’usine Azot.

L’usine est emblématique de cette ville industrielle qui comptait environ 100 000 habitants avant la guerre et dont Kiev assure encore contrôler environ le tiers. La prise de la ville par Moscou serait une étape importante vers la conquête de l’intégralité du Donbass, région essentiellement russophone en partie tenue par des séparatistes prorusses depuis 2014.

Le front se rapproche

« Les Russes veulent conquérir entièrement la région de Lougansk », qu’ils contrôlent déjà presque totalement « avant le [dimanche] 26 juin », a affirmé M. Gaïdaï, « mais ils n’y arriveront pas en cinq jours ».

Subissant des bombardements quotidiens, la région est depuis plusieurs semaines le théâtre de violents combats d’artillerie entre forces russes et ukrainiennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté l’armée ukrainienne à « tenir » jugeant que l’issue de la guerre dépendrait de sa résistance et de sa capacité à freiner l’armée russe et à lui infliger des pertes.

Plusieurs villes du Donbass encore sous le contrôle de Kiev se préparent néanmoins à une avancée des troupes russes, comme Sloviansk et Kramatorsk, à l’est de Severodonestk. « Le front s’est rapproché ces dernières semaines, jusqu’à 15-20 kilomètres », a ainsi expliqué à l’AFP Vadym Lyakh, maire de Sloviansk, qui espère l’arrivée rapide des « nouvelles armes » dont l’armée ukrainienne à besoin.

« Jusque-là, tout va bien ici, mais c’est très dur psychologiquement quand on voit à la télévision ce qui se passe dans d’autres villes », indique de son côté Svitlana, 48 ans, bouchère au marché de Kramatorsk.

Dans le sud de l’Ukraine, « des spécialistes d’unités de transmission des forces armées russes ont connecté et reconfiguré vers la diffusion de chaînes russes le dernier des sept émetteurs de télévision de la région de Kherson », conquise par Moscou dès les premiers jours de la guerre, selon un communiqué du ministère de la Défense russe.

Selon le texte, un million d’habitants de la région ont maintenant accès « gratuitement » aux principales chaînes russes, notamment celles du groupe d’audiovisuel public VGTRK, qui relaie activement la ligne du Kremlin.

Rattachement à la Russie

Depuis que la région est passée sous le contrôle de Moscou, les forces d’occupation y mènent une politique de russification des territoires : la monnaie russe, le rouble, a été instauré et des passeports russes commencent à être distribués.

Selon l’agence de presse publique russe TASS, l’un des nouveaux responsables prorusses de la région de Kherson, Kirill Stremooussov, a affirmé que ce territoire pourrait être rattaché à la Russie, « par référendum », « avant la fin de l’année ».

Le chef de la police ukrainienne pour la province de Kiev a déclaré à la télévision que les corps de 1333 civils ukrainiens tués selon lui par les forces russes avaient été retrouvés à la date de mardi, dont 213 n’étaient toujours pas identifiés. Depuis que les forces russes se sont retirées de la zone, 300 personnes sont toujours portées disparues, a-t-il ajouté

À Oslo, le comité Nobel a félicité le journaliste russe Dmitri Mouratov, colauréat du prix Nobel de la paix 2021, pour la vente aux enchères de la médaille qui lui avait été remise lors de l’attribution de cette récompense.

Celle-ci a été acquise par un acheteur anonyme lundi à New York pour 103,5 millions de dollars, devant être reversés au programme de l’Unicef consacré aux enfants ukrainiens déplacés par la guerre. Cette somme pulvérise les records, toutes catégories confondues, pour les enchères de ce genre.

Il faut que « les gens comprennent qu’un conflit se passe et que nous devons aider les gens qui souffrent le plus », a déclaré M. Mouratov, rédacteur en chef russe du journal d’investigation indépendant Novaïa Gazeta, en expliquant les raisons de la vente.