Que retenir de ce 98e jour de guerre en Ukraine?

Le Danemark rejoindra la défense européenne

Une majorité écrasante de Danois — presque 67 % — ont voté mercredi en faveur d’une intégration à la politique de défense de l’Union européenne, selon un décompte presque complet.

La victoire du Oui à ce référendum intervient dans la foulée des demandes finlandaise et suédoise d’adhésion à l’OTAN, la guerre en Ukraine incitant plusieurs pays européens à modifier leur politique de défense. « Il y a eu une Europe avant le 24 février, avant l’invasion russe, et il y a une Europe après », a déclaré la première ministre Mette Frederiksen à ses partisans.

Les chefs de l’Union européenne, Ursula von der Leyen et Charles Michel, ont de leur côté salué le vote « historique » du Danemark.

Toutes les précautions possibles

La journaliste-traductrice ukrainienne qui accompagnait le journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff, tué lundi dans l’est de l’Ukraine, a assuré mercredi soir que l’équipe avait pris toutes les précautions possibles en de telles circonstances.

Dans une publication sur son compte Facebook, Oksana Leuta écrit : « Nous suivions un itinéraire officiellement établi, avec accompagnement, en respectant toutes les règles. […] Nous portions des gilets pare-balles et des casques, nous étions équipés de trousses de premier secours et de garrots, dans un véhicule humanitaire blindé qui devait évacuer des civils », ajoute la fixeuse.

Le journaliste pigiste travaillant pour la chaîne française BFMTV a été tué par un éclat d’obus alors qu’il suivait une opération humanitaire.

Entre 60 et 100 soldats ukrainiens tués chaque jour

Entre 60 et 100 soldats ukrainiens meurent chaque jour au combat et quelque 500 autres sont blessés, a assuré le président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky au média ultraconservateur américain Newsmax dans un entretien publié mercredi.

Ce nombre élevé de pertes survient au moment où les troupes de Kiev mènent des combats acharnés contre une puissante concentration de forces russes tentant de prendre le contrôle de la région de Lougansk, dans l’est de l’Ukraine.

Moscou a aussi subi des pertes importantes, selon les informations du front. Le gouvernement ukrainien a ainsi estimé la semaine dernière que la Russie avait perdu plus de 30 000 soldats depuis le début de l’invasion de l’Ukraine le 24 février.

Recours de trois oligarques devant la justice de l’UE

Trois oligarques russes, dont le milliardaire Roman Abramovitch, ont saisi la justice européenne pour obtenir l’annulation des sanctions prises à leur encontre à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine. Les deux autres hommes d’affaires, réputés proches de Vladimir Poutine, sont Petr Aven et Mikhaïl Fridman, mis sur la liste noire de l’UE en février et en mars à la suite de l’offensive russe.

Roman Abramovitch était propriétaire depuis 2003 du club de football de Chelsea, qui a été mis en vente quelques jours avant que l’oligarque ne soit sanctionné par le gouvernement britannique. Petr Aven est connu pour sa grande collection d’œuvres d’art russe. Un tableau lui appartenant, présenté dans le cadre de l’exposition Morozov à Paris, a été « gelé » et est resté en France.

Les sanctions européennes consistent en un gel des avoirs et une interdiction de visa dans l’UE.

Nouveaux forages gaziers en Europe

Les Pays-Bas et l’Allemagne vont procéder à des forages en commun sur un nouveau champ gazier en mer du Nord, a annoncé mercredi le gouvernement néerlandais.

Le projet controversé de forage gazier à 19 km des côtes, à la frontière entre l’Allemagne et les Pays-Bas, n’est pas nouveau, mais il revêt une urgence particulière depuis l’annonce par Gazprom de la suspension de ses livraisons aux Pays-Bas. La décision du géant gazier russe fait suite au refus du groupe néerlandais GasTerra de payer les livraisons en roubles, comme l’exige Moscou.

Le gouvernement britannique a pour sa part accordé mercredi à Shell un permis pour l’exploitation du champ gazier de Jackdaw, au large de l’Écosse. « Nous mettons le turbo dans les renouvelables et le nucléaire, mais nous sommes aussi réalistes sur nos besoins énergétiques actuels », a justifié sur Twitter le ministre de l’Énergie et de l’Industrie, Kwasi Kwarteng. « Sourçons plus le gaz dont nous avons besoin dans les eaux britanniques pour protéger notre sécurité énergétique. »

L’association écologiste Greenpeace « étudie de possibles actions en justice », a-t-elle annoncé mercredi.