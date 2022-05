Que retenir de ce 96e jour de guerre en Ukraine?

Zelensky en appelle à la fin des « querelles » à l’UE

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé lundi les dirigeants de l’Union européenne (UE) réunis en sommet à « cesser leurs querelles » pour adopter rapidement un sixième paquet de sanctions contre Moscou, en particulier un embargo sur le pétrole russe. « Les querelles en Europe doivent cesser […], l’Europe doit montrer sa force. Car la Russie ne comprend que l’argument de la force », a déclaré le dirigeant ukrainien par visioconférence. Le premier ministre hongrois, Viktor Orbán, refuse de souscrire à l’embargo dans sa forme actuelle. Il réclame que son pays puisse se faire livrer du pétrole russe par voie maritime si l’arrivée par l’oléoduc Droujba, qui approvisionne son pays en passant par l’Ukraine, venait à être arrêtée.

L’Allemagne renforce son armée

Le gouvernement et l’opposition conservatrice en Allemagne ont trouvé un accord dimanche pour faire une entorse aux règles budgétaires de la constitution nationale, ce qui permet de débloquer 100 milliards d’euros pour moderniser l’armée face à la menace russe. L’accord a été adopté après des négociations difficiles qui ont duré plusieurs semaines entre les partis de la coalition — sociaux-démocrates, écologistes et libéraux — et la famille politique conservatrice de l’ancienne chancelière, Angela Merkel. L’accord permettra de remplir la promesse faite par le chancelier, Olaf Scholz, peu après le déclenchement de l’offensive russe en Ukraine : débloquer un fonds spécial de 100 milliards d’euros pour réarmer le pays au cours des prochaines années.

Biden refuse de livrer des lance-roquettes

Le président américain, Joe Biden, a déclaré lundi exclure de livrer à l’Ukraine des systèmes de lance-roquettes à longue portée qui pourraient atteindre la Russie, malgré les demandes répétées de Kiev pour obtenir de telles armes. « Nous n’allons pas envoyer à l’Ukraine des systèmes de roquettes pouvant frapper à l’intérieur de la Russie », a déclaré Joe Biden à des journalistes. Des médias américains avaient affirmé ces derniers jours que Washington préparait la livraison de systèmes de lance-roquettes multiples à longue portée à Kiev, après l’approbation par le Congrès d’une aide supplémentaire à l’Ukraine de 40 milliards de dollars. Ces véhicules modernes sont très mobiles et ont une portée de tir de 300 kilomètres.

Avec l’Agence France-Presse