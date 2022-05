Ordre de tirer sur les émeutiers au Sri Lanka, des manifestants défient le couvre-feu

Le gouvernement du Sri Lanka a ordonné mardi de « tirer à vue » sur les pillards et les personnes impliquées dans des violences, au lendemain des affrontements les plus meurtriers depuis des semaines dans le pays, qui ont précipité la démission du premier ministre.

Plusieurs centaines de manifestants ont néanmoins défié le couvre-feu à Colombo, capitale de cette île de 22 millions d’habitants en proie à une crise économique historique.

L’ONU a dénoncé « l’escalade de la violence » et demandé aux autorités d’entamer le dialogue avec la population, excédée par des mois de graves pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, qui demande le départ de la famille Rajapaksa au pouvoir. L’UE a exhorté toutes les parties à éviter la violence.

Le ministère de la Défense a annoncé mardi que « les forces de sécurité ont reçu l’ordre de tirer à vue sur quiconque pillera des biens publics ou attentera à la vie » d’autrui. Des dizaines de milliers de militaires ont été déployés dans les rues du pays.

La Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, s’est dite mardi « profondément troublée » après que des partisans du premier ministre Mahinda Rajapaksa « ont attaqué des manifestants pacifiques à Colombo » lundi, ainsi que par « les attaques de foules contre les membres du parti au pouvoir qui ont suivi ».

Des groupes antigouvernementaux ont bloqué mardi le trafic sur la route principale menant à l’aéroport de Colombo, pour s’assurer que des membres du parti et des proches des Rajapaksa ne tentaient pas de quitter l’île, selon des témoins.

« Les gens sont en colère après les attaques lancées contre nous hier. Et malgré le couvre-feu, nous avons beaucoup de volontaires qui viennent nous apporter de la nourriture et de l’eau », a déclaré un manifestant, Chamal Polwattage, ajoutant : « Nous ne partirons pas tant que le président (Gotabaya Rajapaksa) ne s’en ira pas ».

Le numéro deux de la police nationale a été légèrement blessé par la foule et son véhicule incendié près de la résidence du premier ministre à Colombo, selon les autorités.

Les affrontements de lundi ont fait huit morts, dont deux policiers, et plus de 200 blessés, selon la police — la journée la plus meurtrière depuis le 19 avril, lorsque la répression d’une manifestation antigouvernementale avait fait un mort et plus de 24 blessés dans le centre du pays. Des dizaines de bâtiments et des centaines de véhicules ont été incendiés.

Les manifestants et chefs religieux sri-lankais ont reproché au premier ministre, qui a démissionné, d’avoir incité ses partisans à la violence.

« Arrêtez les responsables de l’instigation de la violence, indépendamment de leur position politique », a ordonné à ses troupes Chandana Wickramaratne, le chef de la police. Cette dernière a, comme la commission locale des droits humains, annoncé l’ouverture d’une enquête.

« Mauvaise passe »

Le pays est secoué depuis plusieurs semaines par des manifestations quotidiennes contre le gouvernement des Rajapaksa, après des mois de pénuries marquant la plus grave crise économique depuis l’indépendance en 1948.

Les autorités ont annoncé que le couvre-feu serait levé mercredi matin. Bureaux, magasins et écoles sont restés fermés mardi.

L’armée a exfiltré tôt mardi Mahinda Rajapaksa de sa résidence officielle, après que des milliers de manifestants en ont forcé un des portails et tenté de prendre d’assaut le bâtiment où le frère du président Gotabaya Rajapaksa s’était retranché avec sa famille.

« Mon père est en sécurité, il se trouve dans un endroit sûr », a déclaré à l’AFP son fils aîné, Namal Rajapaksa, 35 ans, avocat de formation. Il a ajouté que son père resterait député et entendait jouer un rôle actif dans le choix de son successeur.

« Nous ne quitterons pas le pays », a-t-il insisté, qualifiant la colère nationale contre sa famille de « mauvaise passe ».

Lundi, à Nittambuwa, à une cinquantaine de kilomètres au nord de la capitale, un député du parti au pouvoir, Amarakeerthi Athukorala, s’est suicidé après avoir tiré sur deux manifestants antigouvernementaux qui bloquaient sa voiture. Une des victimes, âgée de 27 ans, a succombé à ses blessures, et le garde du corps du député a été retrouvé mort.

Deux autres personnes ont été tuées dans la journée, à Weeraketiya (sud), où un membre du parti au pouvoir a tiré sur des manifestants.

Tentatives de pourparlers

Le président est toujours en fonction, avec des pouvoirs étendus et le commandement des forces de sécurité. Même avec un gouvernement de coalition, il pourra nommer et destituer les ministres ainsi que les juges, et bénéficiera de l’immunité.

Les partis d’opposition ont déclaré mardi avoir annulé les pourparlers en vue d’une coalition avec le gouvernement après l’explosion de violence.

Mais selon des sources politiques, des tentatives étaient toujours en cours pour organiser une réunion en ligne entre le président et tous les partis politiques.

Pour Akhil Bery, de l’Asia Society Policy Institute, quoi qu’il arrive, le prochain gouvernement devra prendre des « décisions impopulaires » pour redresser l’économie en ruines.

Tout renflouement par le Fonds monétaire international (FMI), actuellement en négociation, signifierait « une augmentation des impôts et une diminution des dépenses publiques, ce qui est une combinaison politiquement toxique ».