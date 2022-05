Un autre Ferdinand Marcos sur le seuil du pouvoir aux Philippines

La mémoire semble courte aux Philippines où, 36 ans après la chute du dictateur Ferdinand Marcos, les électeurs se préparent à ouvrir la porte du Malacañan, le palais présidentiel, à son fils, Ferdinand Marcos, lors des élections générales du 9 mai prochain.

Un scrutin doublement hanté par le spectre de l’autoritarisme passé et présent dans ce pays d’Asie du Sud-Est, et par la filiation du pouvoir : les derniers sondages accordent également une large avance à Sara Duterte, la fille de l’actuel et controversé président sortant, Rodrigo Duterte, qui se présente au poste de vice-présidente. Le tout pour un ticket présidentiel aux accents étrangement nostalgiques et qui a fait de la réécriture constante de l’histoire son principal moteur d’ascension.

« Ferdinand Marcos fils devrait être tristement célèbre et impopulaire en raison de son lien avec le dictateur Ferdinand Marcos père et de son passé de politicien corrompu, laisse tomber en entrevue au Devoir Fatima Gaw, professeure de communication à l’University of the Philippines Diliman. Mais ce n’est pas ce qui est en train de se produire, parce que lui et sa famille se sont lancés depuis 10 ans dans un vaste projet de réhabilitation de leur nom, par l’entremise de la désinformation et de la propagande, amplifiée par les réseaux sociaux. Ils ont réussi à se poser en victimes d’une prétendue conspiration des historiens, des médias et d’autres institutions sociales traditionnelles afin de blanchir le bilan brutal du régime du père. »

La mécanique semble bien fonctionner. Le plus récent coup de sonde, mené par Pulse Asia entre le 16 et le 22 avril derniers, crédite 56 % des intentions de vote à Marcos, 64 ans, ex-sénateur, surnommé « Bongbong Marcos », ou « BBM », en référence au surnom de son enfance.

Il dispose d’une avance de 33 points sur sa plus proche rivale, l’actuelle vice-présidente, Leni Robredo (23 %), avocate prodémocratie spécialisée dans les droits de la personne, qui, malgré l’appui d’une armée de plus de 2 millions de bénévoles sur le terrain, les kakampinks (les alliés roses, de la couleur de son mouvement), chargés de rétablir de porte en porte les vérités historiques érodées par le duo Marcos-Duterte, peine à renverser une tendance lourde.

Blanchir le passé

Dans une récente entrevue accordée à CNN Philippines, BBM n’a pas eu peur de présenter son défunt père comme un « génie politique » et sa mère, Imelda, comme une « politicienne suprême ». La femme du dictateur s’est surtout illustrée par sa fascination excessive pour les chaussures, devenue le symbole fort du régime kleptocratique et des abus de pouvoir de son époux.

Il a aussi affirmé que son père aurait pu transformer les Philippines en un État riche et bien géré, sur le modèle de Singapour, mais n’aurait pas été capable de le faire en raison de l’opposition démocratique qui a fini par le faire tomber en 1986.

Les livres d’histoire ont surtout retenu que la famille Marcos a été envoyée en exil à Hawaï pendant cinq ans après son renversement par la Révolution de février. Les Marcos auraient détourné près de 10 milliards de dollars des fonds publics durant leurs années au pouvoir.

Sous la loi martiale, imposée par Ferdinand Marcos père en 1972, 34 000 personnes ont été torturées, 3240 personnes ont été tuées et 70 000 ont été emprisonnées, selon Amnesty International.

Pour sa part, Sara Duterte a indiqué récemment qu’elle allait poursuivre la guerre contre le trafic de drogue amorcée par son père, une campagne qu’elle aime présenter comme « efficace », histoire de faire oublier l’enquête officielle lancée en septembre dernier par la Cour pénale internationale (CPI) sur cette guerre antidrogue. Selon Human Rights Watch (HRW), cette campagne répressive a engendré une série d’exécutions extrajudiciaires. Elle a coûté la vie à plus de 12 000 Philippins à ce jour, dont plus de 2500 ont été abattus par la police nationale.

« Les six dernières années du gouvernement Duterte ont joué un rôle déterminant dans la construction de la nostalgie politique du régime de Marcos dont profitent aujourd’hui le fils de l’ex-dictateur et sa fille Sara dans cette campagne », résume Jan Robert R. Go, rédacteur en chef du Philippine Political Science Journal, joint par Le Devoir il y a quelques jours à Manille. La fille de l’actuel président est portée par un vent de sympathie qui pourrait lui valoir 55 % des suffrages le 9 mai prochain. Aux Philippines, l’élection du président et du vice-président se joue dans deux scrutins distincts.

« Duterte père a réhabilité l’image de Marcos père en permettant entre autres qu’il soit enterré au Libingan ng mga Bayani [littéralement, le cimetière des héros] malgré une énorme opposition. » C’était en 2016. Un honneur qui avait toujours été refusé à la famille depuis le décès du dictateur en 1989.

« De plus, Duterte a ouvertement soutenu cette nostalgie de la dictature par sa rhétorique antidémocratique qui, dans le contexte politique philippin, entretient l’image positive de l’homme fort à la tête de l’État, abonde la politicologue Sol Iglesias, spécialiste des autocraties à l’University of the Philippines Diliman. Mais le risque est désormais très élevé pour la démocratie des Philippines, qui a déjà été écrasée sous les bottes de Rodrigo Duterte et qui pourrait continuer de s’effondrer, et sombrer dans l’autoritarisme sous un régime Macros fils et Duterte fille », ajoute-t-elle.

Populisme crasse

Dans un pays où 86 % de la population juge que la corruption est un problème majeur, selon Transparency International, qui place les Philippines au 117e rang mondial sur 180 en la matière, les deux candidats ont su profiter des faiblesses des institutions publiques et du système politique pour rallier les masses en se drapant dans les postures populistes habituelles : « anti-élites, anti-intellectuelles, antitraditionnelles, et propauvres, qui ont dominé la campagne », souligne Perlita M. Frago-Marasigan, professeure de science politique à Manille. « L’incapacité des partis traditionnels à apporter des changements significatifs a conduit le peuple à rechercher des “politiciens forts” même si leur discours n’est au final que porteur d’illusions. »

« BBM n’a pas présenté de programme ni d’ordre du jour durant sa campagne, fait remarquer Jan Robert R. Go. Il a misé sur les réalisations de son père. Ses partisans disent vouloir voter pour lui parce que son père a bien fait en tant que président, ce qui est loin d’être vrai. Avec Sara Duterte, leur cri de guerre est celui de l’unité, qui reste très flou dans les faits, et s’avère surtout un mot-valise pour satisfaire leurs partisans. »

Une unité qui semble davantage orientée vers les intérêts de famille. L’aspirant président pourrait en effet profiter du pouvoir pour étouffer un scandale fiscal déterré par les médias locaux durant cette campagne : les Marcos auraient des impayés se chiffrant à près 4 milliards de dollars. En campagne, le fils du dictateur a toujours refusé de répondre à des questions sur ce sujet.

Quant à Sara Duterte, elle risque d’user de ses fonctions pour entraver l’enquête de la CPI visant son père.

« Il ne serait pas surprenant que les enfants essaient d’effacer les saletés de leurs parents, peut-être en changeant les manuels scolaires, en changeant les expositions dans les musées et en usant d’autres formes de propagande, croit Jan Robert R. Go. La nostalgie politique, dans ses relectures, va certainement devenir un outil puissant pour consolider leur emprise sur le pouvoir et devenir leur moteur pour changer l’histoire politique du pays. » Et ce, au profit aussi des grandes familles politiques du pays, qui pourraient bien être, avant les pauvres, les principales bénéficiaires de cette « unité » vendue durant la campagne électorale.

C’est que tout en se collant sur la fille de l’actuel président, Marcos fils s’est également allié à la puissante famille de l’ancienne présidente Gloria Macapagal-Arroyo, qui pourrait prendre la tête du pouvoir législatif, ainsi qu’à la famille de l’ancien président Joseph Estrada, dont plusieurs enfants se présentent au Sénat. Ces deux chefs de clan ont été emprisonnés pour des crimes de corruption commis pendant leur mandat présidentiel.

« Cette alliance à quatre, sans précédent même dans la longue histoire des familles puissantes des Philippines travaillant ensemble pour faire avancer leurs intérêts politiques, souligne une fois de plus que le pouvoir dans le pays est concentré entre quelques mains », notait il y a quelques jours l’analyste Joshua Kurlantzick, du Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion sur la géopolitique contemporaine. Y compris des mains sales resurgissant du passé.