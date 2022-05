Que retenir de ce 69e jour de guerre en Ukraine?

Frappes dans le sud-est

Dans l’est du pays, les Russes ont poursuivi leur offensive, mardi. La deuxième ville d’Ukraine, Kharkiv, ainsi que des localités voisines ont continué à être bombardées, selon l’état-major ukrainien. Au moins dix personnes sont mortes et quinze autres ont été blessées dans une frappe sur une usine à Avdiïvka, ville proche de la ligne de front, a annoncé le gouverneur de la région de Donetsk. « L’information va être encore clarifiée et le nombre de victimes pourrait probablement être plus élevé », a-t-il ajouté. Dans le sud, la grande ville portuaire d’Odessa a de nouveau été la cible des missiles russes.

Biden réclame plus de fonds au Congrès

Le président américain, Joe Biden, a demandé mardi au Congrès américain de débloquer « rapidement » une rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour continuer de livrer à l’Ukraine l’aide militaire qui lui permet de « tourner en ridicule » l’armée russe. Cet argent servirait aussi à envoyer de l’aide humanitaire au pays. En visite en Alabama dans une usine de lance-missiles, il en a profité pour remercier le personnel présent : « Ces armes que vos mains ont touchées sont dans les mains des héros ukrainiens et font la différence. C’est quelque chose dont vous pouvez et devez être fiers chaque jour. »

Le pape compare l’Ukraine au Rwanda

« Comment ne parvenons-nous pas à arrêter toute cette brutalité ? Nous avons vu la même chose il y a 25 ans avec le Rwanda », a déclaré mardi le pape François à un quotidien italien à propos de la guerre en Ukraine. Il évoquait le génocide de 1994 au cours duquel 800 000 personnes, principalement issues de la minorité tutsie, ont été tuées. Il s’est également dit prêt à se rendre à Moscou pour y rencontrer le président russe, Vladimir Poutine, dans le but de faire arrêter les combats en Ukraine. « Je crains que Poutine ne puisse pas et ne veuille pas avoir cette rencontre maintenant », a-t-il ajouté.

L’UE prépare un embargo pétrolier contre la Russie

Un projet d’embargo sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie a été soumis dans la nuit de mardi à mercredi aux pays membres de l’Union européenne, mais la mesure suscite encore des réserves. « Il y a des pays qui ne pourront le supporter », dont la Bulgarie, qui dépend quasiment à 100 % du pétrole russe, a averti dimanche à la télévision son premier ministre, Kiril Petkov. La Commission européenne a néanmoins finalisé mardi sa proposition pour un sixième paquet de sanctions contre Moscou afin de tarir ses ressources financières.

