Que retenir de ce 62e jour de guerre en Ukraine?

Un tribunal pénal international pour juger la Russie

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a appelé jeudi à la création d’un « tribunal pénal international (TPI) ad hoc » afin de juger « les auteurs du crime d’agression contre l’Ukraine », attaquée depuis plus de deux mois par la Russie.

Ayant son siège à Strasbourg, l’organe parlementaire du Conseil de l’Europe appelle dans un communiqué les 46 « États membres et observateurs de l’Organisation » à instaurer « de toute urgence » un TPI avec pour « mandat d’enquêter et d’engager des poursuites » pour crime d’agression « qui aurait été commis par les dirigeants politiques et militaires de la Fédération de Russie ». Ce TPI devrait « appliquer la définition du crime d’agression » établie par le droit international coutumier.

Dix soldats russes mis en examen

Dix soldats russes ont été mis en examen jeudi pour des crimes de guerre présumés à Boutcha durant leur occupation en mars, ont annoncé les services de la procureure générale d’Ukraine sur leur compte Telegram. Ces soldats auraient participé au « traitement cruel de civils et d’autres violations de la loi et des coutumes de la guerre », ont-ils indiqué.

Selon l’enquête, les militaires russes ont « pris en otage des civils qui ne participaient pas aux hostilités et n’étaient pas armés. Les occupants ne leur ont donné ni à manger ni à boire » et leur auraient « infligé des blessures », ont détaillé les services de la procureure.

Les dix hommes font l’objet de recherches, afin d’être arrêtés et amenés devant la justice, selon la procureure. S’ils ne sont pas à ce stade accusés d’« avoir tué des civils, l’enquête continue sur » leur implication dans d’autres crimes, a-t-elle précisé.

L’OSCE quitte l’Ukraine

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a officiellement acté jeudi la fin de sa mission d’observation en Ukraine après huit ans de mandat, conséquence du veto mis à son renouvellement le 31 mars par la Russie. « La position de la Russie ne nous a pas laissé d’autre choix », a dit le président en exercice de cette organisation, le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau.

Toutes les décisions de l’OSCE sont adoptées par consensus, et Moscou a bloqué, pour la première fois il y a un peu moins d’un mois, la prolongation du mandat de cette mission.

Ce processus avait été mis en place en 2014 après de longues négociations entre les Occidentaux et la Russie pour surveiller l’application du cessez-le-feu entre l’Ukraine et les deux régions séparatistes prorusses de l’est de son territoire. Depuis, l’OSCE était la seule instance internationale à documenter la situation sur le terrain.

Un Britannique tué en Ukraine, un autre disparu

Un Britannique a été tué en Ukraine et un autre est porté disparu, a indiqué jeudi un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères. Le ministère ne les a pas identifiés, mais a précisé que les autorités apportaient leur soutien à leurs familles et cherchait « de manière urgente de plus amples informations » sur le disparu.

Selon les médias britanniques, le Britannique tué, Scott Sibley, serait un vétéran de l’armée britannique, et les deux ressortissants combattaient contre les forces russes comme volontaires.

Peu de temps après l’invasion de son pays par la Russie le 24 février, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait appelé à la formation d’une « légion internationale » de volontaires étrangers pour l’aider à défendre l’Ukraine.