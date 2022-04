Que retenir de ce 51e jour de guerre en Ukraine?

La Russie montre les dents

La Russie a promis vendredi d’augmenter ses attaques contre la capitale ukrainienne, au lendemain de la frappe de missiles qui a coulé le vaisseau amiral russe en mer Noire, jeudi. Une usine d’armement de la région de Kiev a d’ailleurs été atteinte par une frappe russe dans la nuit de jeudi à vendredi, et d’autres bombardements ont retenti vendredi autour de la capitale de l’Ukraine, selon les autorités locales.

« Le nombre et l’ampleur des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes les attaques de type terroriste et aux sabotages effectués en territoire russe par le régime nationaliste de Kiev », a lancé vendredi matin le ministère russe de la Défense.

Des propos qui ont fait dire au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, que « le monde entier » devrait être « inquiet » du risque que le régime de Vladimir Poutine ait recours à une arme nucléaire tactique.

Des frappes dans l’est et le sud du pays

Si les environs de Kiev ont été de nouveau dans la mire de Moscou vendredi, ce sont néanmoins les villes de l’est et du sud de l’Ukraine qui continuent de faire l’objet des plus intenses bombardements.

À Mykolaïv, une ville portuaire du sud du pays, des attaques russes auraient tué 5 civils et fait 15 blessés vendredi. Dans le nord-est, à Kharkiv, des bombardements dans une zone résidentielle auraient fait au moins 10 morts vendredi, dont un bébé de sept mois, et environ 35 blessés.

Les décès s’accumulent dans le Donbass, cette région disputée de l’est du pays, où d’intenses bombardements ont fait plusieurs morts vendredi à Donetsk et à Louhansk.

Latest Defence Intelligence Map Ukraine ???????? - Fri 15 April 2022 pic.twitter.com/JuLhDFsop8 — UK Defence in Dublin (@UKDefenceDublin) April 15, 2022

Près de cinq millions de réfugiés

Selon les derniers chiffres du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés, plus de 4,7 millions de personnes ont fui l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe, le 24 février. Du lot, plus de 2,7 millions se sont tournées vers la Pologne, et plus de 726 000 vers la Roumanie.

Pendant ce temps, plusieurs Russes opposés au régime de Vladimir Poutine ont quitté ce pays autocratique pour l’Arménie, dans l’espoir d’une vie meilleure.

Le bilan des victimes civiles de la guerre en Ukraine continue par ailleurs de grimper. En date de vendredi, l’ONU fait état d’au moins 1982 civils tués, dont 162 enfants, et de plus de 2650 civils blessés.

From 24 Feb—14 April, we recorded 4,633 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 1,982 killed, incl 162 children; 2,651 injured, incl 256 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Update https://t.co/n7A2wjzagu pic.twitter.com/r8lRN77gQb — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) April 15, 2022

Moscou resserre son contrôle de l’information

La liste des « agents de l’étranger » établie par l’État russe s’allonge toujours. Neuf personnes (dont un caricaturiste et un célèbre journaliste russe) y ont été ajoutées vendredi, pour un total de plus de 140 médias et personnalités.

Les personnes et les entreprises inscrites sur cette liste sont soumises à beaucoup de contraintes et de procédures fastidieuses, et passibles de lourdes sanctions advenant un manquement. Elles doivent d’ailleurs se désigner comme étant des « agents de l’étranger » dans toutes leurs publications.

Moscou a aussi bloqué le site Internet de la radio française RFI, qui diffuse des nouvelles internationales dans une quinzaine de langues, dont le russe. Le média s’ajoute ainsi à de nombreuses sources d’information crédibles auxquelles les Russes n’ont plus accès, dont la BBC.

Avec l’Agence France-Presse