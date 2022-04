12 Elena et sa fille, Natalia, à l’orphelinat de Popeasca. « On attend la fin d’une guerre, mais personne ne sait quand elle viendra. Peut-être aurai-je la chance de poursuivre ma vie ici, mais si la guerre s’étend jusqu’en Moldavie, alors ce sera le retour à la case départ. Tout ce que j’aime et ce que j’ai bâti, cette guerre me l’a volé. » Renaud Philippe Le Devoir