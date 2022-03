Que retenir du 33e jour de guerre en Ukraine?

Joe Biden persiste et signe

Le président américain, Joe Biden, a affirmé lundi qu’il ne retirait pas ses propos suggérant qu’il souhaitait le départ du président russe, Vladimir Poutine. « Je ne les retire pas et je ne m’excuse pas », a-t-il déclaré, en rappelant que ces propos exprimaient son « indignation morale au sujet de la manière dont Poutine agit ». Dans un discours prononcé samedi au château royal de Varsovie, Biden était momentanément sorti de son script en s’écriant : « Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir ! ». Il a toutefois affirmé lundi que « personne ne croit » que « je parlais de renverser Poutine ». Le président américain a martelé que son homologue russe « ne devrait pas rester au pouvoir, de la même manière que les méchants ne devraient pas continuer à faire de mauvaises choses. »

« Encourager » les réfugiés ukrainiens à aller ailleurs qu’en Pologne

Il faut « encourager » les réfugiés d’Ukraine à aller dans des pays qui sont moins sous pression que la Pologne, a déclaré à Bruxelles la commissaire européenne Ylva Johansson. Ce pays limitrophe de l’Ukraine aurait accueilli jusqu’à présent 1,5 million de réfugiés sur un total de 3,8 millions depuis le début du conflit, selon la Commission européenne. En mentionnant que la plupart des réfugiés « veulent rester en Pologne », Mme Johansson a ajouté « qu’il est important que les États membres [de l’Union européenne (UE)] informent activement ces réfugiés qu’ils pourront avoir les mêmes droits [dans les autres États]. » D’après la Commission, 40 000 réfugiés affluent chaque jour sur le territoire de l’UE, ce qui est tout de même loin du pic de 200 000, atteint plus tôt dans le conflit.

Le Novaïa Gazeta suspend ses activités

Le journal indépendant russe Novaïa Gazeta, pilier du journalisme d’investigation, a annoncé lundi qu’il suspendait sa publication jusqu’à la fin de l’intervention en Ukraine. Le média a invoqué n’avoir « pas d’autre solution face à la censure militaire », après avoir reçu un deuxième avertissement du Service fédéral de supervision des communications pour un manquement à une loi concernant les « agents de l’étranger ». Le journal est reconnu pour ses enquêtes sur la corruption au sein du régime russe. Son rédacteur en chef, Dmitri Mouratov, s’est d’ailleurs mérité le prix Nobel de la paix en 2021. « Pour nous, et je le sais, pour vous, c’est une décision terrible et douloureuse », a-t-il déploré dans une lettre adressée au lectorat.

« Preuves » concernant des armes interdites

L’Ukraine affirme détenir des « preuves » d’utilisation de bombes à sous-munitions par l’armée russe dans le sud de son territoire. La procureure générale ukrainienne, Iryna Venediktova, a affirmé que ces armes, dont l’utilisation est interdite par les conventions internationales, auraient été larguées par les Russes dans les régions d’Odessa et de Kherson. Des « fragments [des armes] » et une « analyse du sol » auraient permis à ces équipes de parvenir à de telles conclusions. Des ONG internationales comme Human Rights Watch et Amnistie internationale avaient condamné, plus tôt dans le mois, l’utilisation de ces armes par l’armée russe. Elles contiennent plusieurs petites bombes qui se muent en mines antipersonnel et explosent au moindre contact.

