Poutine «ne peut pas rester au pouvoir», selon Biden

Le président russe Vladimir Poutine « ne peut pas rester au pouvoir », a affirmé samedi le président américain, Joe Biden, lors d’un discours sur l’Ukraine au château royal de Varsovie.

« Nous aurons un avenir différent, un avenir plus brillant, ancré dans la démocratie et les principes, l’espoir et la lumière, la décence et la dignité, la liberté, des possibilités. Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir », a déclaré le président américain, dans un discours particulièrement dur à l’endroit de Vladimir Poutine.

Un responsable de la Maison blanche a par la suite précisé que « ce que le président voulait dire, c’est que Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la région. Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie, ni d’un changement de régime. »

Plus tôt dans la journée, Biden avait rencontré des réfugiés ukrainiens accueillis en Pologne et, ému par ce qu’il avait vu, avait qualifié le président russe Vladimir Poutine de « boucher ».

Joe Biden a par ailleurs réaffirmé que les États-Unis ne souhaitaient pas entrer en conflit avec les forces russes qui ont envahi l’Ukraine, mais il a lancé un avertissement ferme à Moscou : « Ne pensez même pas à avancer d’un centimètre en territoire de l’OTAN ».

« Cette guerre est d’ores et déjà un échec stratégique pour la Russie », a-t-il ajouté.

Il s’est également adressé directement aux Russes pour leur dire que « le peuple russe n’est pas notre ennemi » dans le contexte de l’invasion russe en Ukraine.

« Je refuse de croire que vous accueillez favorablement le meurtre d’enfants et de grands-parents innocents ou que vous acceptez que des hôpitaux, des écoles, des maternités soient pilonnés par des missiles et des bombes russes », a-t-il lancé.

Blinken en Israël

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, est quant à lui arrivé samedi en Israël dans le cadre d’une tournée au Moyen-Orient visant à fédérer un soutien à l’Ukraine et à apaiser les inquiétudes de l’État hébreu sur un possible accord sur le nucléaire iranien.

Le diplomate doit rester jusqu’à lundi en Israël, première étape de sa tournée dans la région qui le conduira également en Cisjordanie occupée, au Maroc et en Algérie.

Le secrétaire d’État veut montrer que les États-Unis ne se désintéressent pas du Moyen-Orient, même si l’attention de Washington semble avant tout tournée vers la Chine, et plus récemment, vers l’Ukraine.

Il espère obtenir des appuis aux efforts des États-Unis et de l’OTAN pour contrer l’offensive russe, dans un contexte marqué par les lourdes conséquences économiques de la guerre, notamment la flambée des prix de l’énergie et la menace d’une pénurie de blé qui pourrait porter un coup très dur aux pays arabes.