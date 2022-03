Avec la ​guerre en Ukraine, un «hiver cybernucléaire» à prévoir?

La tentative d’invasion de l’Ukraine par la Russie n’a pas à ce jour entraîné la vague d’attaques informatiques que prédisaient plusieurs experts. La cybermenace n’est pas évitée pour autant, craignent toutefois les autorités, qui prédisent une hausse des cyberattaques contre des intérêts occidentaux même – et peut-être surtout – si la Russie de Vladimir Poutine se voyait forcé de mettre fin à la guerre.

Les attaques comme celle de début mars qui a paralysé les activités de l’aluminerie Alouette à Sept-Îles ont été moins nombreuses que le redoutaient les experts depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. Mais sur le front numérique, le conflit risque de s’étirer bien au-delà du contexte géopolitique actuel, avertit l’ancien agent de renseignement senior au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et expert en sécurité nationale Michel Juneau-Katsuya.

« Plus le conflit va dégénérer, plus le gouvernement russe encouragera les pirates russes à redoubler leurs efforts contre des cibles occidentales », dit-il. « En même temps, il y a des groupes informatiques occidentaux qui s’opposent à la Russie et eux aussi vont continuer. On risque de voir tout ça se transformer en une énorme bagarre de rue numérique. »

Les particuliers et les entreprises au Canada pourraient être des victimes secondaires de ces cyberattaques, et ce, même une fois le conflit terminé. Les sanctions contre la Russie vont faire mal à l’économie russe pendant de nombreuses années. Le contexte sera propice pour utiliser des rançongiciels en vue de financer cette cyberguerre. Ces logiciels, qui prennent des systèmes informatiques en otage et ne les déverrouillent qu’en échange d’une importante somme d’argent, sont une pratique extrêmement attrayante pour les cybercriminels, continue Michel Juneau-Katsuya.

« On le sait depuis longtemps : la Russie a une stratégie et les moyens pour créer du chaos et de la désinformation au Canada. Les rançongiciels peuvent en plus l’aider à rapatrier rapidement de l’argent chez elle. C’est une pratique très lucrative. »

Des répercussions de longue durée

Les autorités américaines font plus que craindre la hausse des cyberattaques russes contre des infrastructures essentielles sur leur territoire. Selon elles, plus le conflit durera et plus les sanctions économiques pèseront sur la population russe, plus le contrôle que possède le président Poutine sur des groupes informatiques russes pourrait s’étioler.

De la même façon qu’on craignait lors de l’effondrement de l’URSS que l’arsenal nucléaire russe soit dilapidé par de nombreux groupes armés indépendants, les États-Unis redoutent que des cybercriminels agissent sur un coup de tête vengeur et s’attaquent en masse à des cibles occidentales essentielles.

« Les perspectives économiques en Russie sont sombres non seulement pour les prochaines semaines, mais pour les mois et même les années à venir », écrivait dans une lettre ouverte publiée dans le Financial Times plus tôt cette semaine l’ex-directeur de la cybersécurité des États-Unis Christopher Krebs. « Le danger est qu’à mesure que les conditions politiques et économiques se détériorent, les pirates russes pourraient vouloir riposter contre les sanctions occidentales. »

Autrement dit, peu importe le dénouement de ce conflit, « il faut se résoudre à accepter que de neutraliser toutes les attaques [informatiques] n’est pas réaliste », écrit-il, ajoutant que des acteurs russes du cybercrime profiteront assurément de la situation pour générer des revenus via les rançongiciels.

La Maison-Blanche a fait écho aux propos de M. Krebs mercredi en encourageant les entreprises américaines à renforcer le plus rapidement possible leur protection contre des attaques informatiques. « Le plus gros des infrastructures essentielles aux États-Unis appartient au secteur privé et celui-ci doit accélérer ses efforts pour verrouiller toutes les portes numériques existantes », peut-on lire dans cet avis.

Un conseil qui vaut aussi pour les entreprises canadiennes, ajoute Michel Juneau-Katsuya. « Les entreprises et leurs employés doivent être prudents. Il leur faut avoir une copie de sûreté de leurs données et il faut se méfier des fichiers et des liens contenus dans des messages dont on ne connaît pas l’origine », conseille d’ailleurs l’expert en sécurité nationale.