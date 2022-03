Une fête ultra-patriotique à Moscou et une panne qui interrompt Poutine

Drapeaux russes, slogans anti-nazis, chants patriotiques et… une panne qui fait disparaître Vladimir Poutine des écrans. La Russie a célébré vendredi les huit ans de l’annexion de la Crimée ukrainienne, en pleine offensive chez son voisin pro-occidental.

« Pour un monde sans nazisme », « Pour la Russie », proclamaient des banderoles déployées dans le stade Loujniki de Moscou, plein à craquer, alors que la Russie justifie son opération militaire en Ukraine par la nécessité de « dénazifier » le pays, accusé de perpétrer un génocide de populations russophone.

Des « Z » ornaient aussi les poitrines des intervenants se produisant devant la foule, cette lettre étant devenue un symbole patriotique car elle est inscrite sur de nombreux chars russes déployés dans les zones de combats.

Le clou du spectacle, pour 95 000 spectateurs dans le stade et 100 000 à l’extérieur selon un décompte de la police, était le discours du président russe, venu en doudoune bleu marine et pull à col roulé crème.

Vladimir Poutine était en train de louer l’héroïsme des soldats russes engagés en Ukraine quand soudain la chaîne de télévision publique Rossiya-24 a interrompu son intervention, montrant d’autres moments du même évènement.

Quinze minutes après, la télévision a repris la diffusion de l’intervention du maître du Kremlin, en différé.

Le porte-parole de la présidence, Dmitri Peskov, a ensuite indiqué aux agences de presse russes que la retransmission avait été perturbée par une « panne technique sur un serveur ».

Célébrant dans son discours le « retour » de la Crimée à la Russie en 2014, annexée après une révolution pro-occidentale à Kiev, le président a salué les forces engagées aujourd’hui en Ukraine, citant notamment la Bible.

« Les mots qui me viennent sont ceux des saintes écritures : il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », a-t-il dit, marchant sur la scène.

Au son des « Russie, Russie » scandés par la foule, il a salué « l’héroïsme » de soldats russes qui « combattent, qui agissent, lors de cette opération militaire côte-à-côte, et qui, s’il le faut, couvrent de leur corps » leur camarade pour couper la trajectoire « d’une balle ».

« Fabriqué en URSS »

« Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vécu une telle unité », a-t-il assuré.

L’évènement a aussi été marqué par les chansons patriotiques de chanteurs célèbres. Oleg Gazmanov a repris le tube Fabriqué en URSS, qui proclame notamment « l’Ukraine et la Crimée, la Biélorussie et la Moldavie, c’est mon pays ».

Des personnalités politiques, sportifs médaillés et artistes se sont succédé sur scène, et les messages d’allégeance au président Poutine se sont multipliés, tandis que des dizaines de milliers de personnes agitaient des drapeaux aux couleurs du pays et des bannières frappés du « Z ».

« Nous sommes un pays et un peuple qui apprécie et défend la paix, combat le mal […] la vraie liberté, c’est être libéré du mal. On ne peut pas nous faire peur car nous vivons dans l’amour et la foi », a proclamé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

Le père d’un séparatiste pro-russe de l’est de l’Ukraine, mort il y a quelques jours, est lui monté sur scène pour saluer l’armée russe qui est « en première ligne ».

« Je veux vous dire de soutenir le président », a proclamé Artiom Joga, venu pour l’occasion, alors qu’il commande une unité séparatiste sur le front de Donetsk.

« Une Nation qui croit en son président ne peut être vaincue », a proclamé l’animateur du gala.