Des diplomates canadiens ridiculisent sur Twitter une lettre officielle russe

La mission permanente du Canada à l’ONU a fait sensation sur Twitter après avoir publié une lettre signée par le représentant permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l’organisation internationale, Vassili Nebenzia.

La publication qui remonte à jeudi montre le document être fortement annoté en rouge pour souligner ce que la diplomatie canadienne juge être des faussetés provenant de la Russie.

La lettre mentionne notamment que la Russie est « inquiète » de la « détérioration » de la situation humanitaire en Ukraine, une phrase qui a été tournée à la négative par le Canada, la Russie étant « la principale cause » de cette crise humanitaire. Plusieurs phrases de la lettre, qui accusait l’Ukraine de divers crimes, ont aussi été biffées et modifiées pour appeler la Russie à reconnaître « la souffrance » qu’elle fait subir aux Ukrainiens.

Merci @RussiaUN pour votre lettre en date du 16 mars (disponible en anglais seulement).



Veuillez prendre note de nos suggestions de modifications ci-dessous. #StandWithUkraine #RespectTheCharter pic.twitter.com/fDh6C2TRX6 — Mission Canada ONU #StandWithUkraine ???????? (@CanadaONU) March 17, 2022

La lettre, qui a été partagée des milliers de fois sur Twitter, a fait sursauter l’ambassadeur russe adjoint à l’ONU, Dmitry Polyanskiy. Sur le réseau social, il a accusé la diplomatie canadienne de mener une campagne de « diffamation russophobe ».

« Cela montre seulement que vos compétences diplomatiques et vos bonnes manières sont au plus bas et donnent une idée de la raison pour laquelle la candidature de votre pays pour un siège non permanent au Conseil de sécurité été rejetée deux fois en 20 ans par les membres de l’ONU », a-t-il ajouté, incisif.