C’est quoi, un crime de guerre?

Avec les nombreuses images de bombardements qui ont circulé, notamment sur une maternité et un théâtre à Marioupol, des voix accusent la Russie de commettre des crimes de guerre en Ukraine. La Cour pénale internationale a d’ailleurs ouvert une enquête. Mais c’est quoi, au juste, un crime de guerre ? Qui condamne et qui condamne-t-on pour de tels crimes ? Avec suffisamment de preuves, Vladimir Poutine pourrait-il être jugé ? On répond à ces questions, et d’autres, en moins de trois minutes.