Le Canada sanctionne la Biélorussie pour son aide à la Russie à l’invasion de l’Ukraine

Le Canada a annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre 22 hauts fonctionnaires du ministère de la Défense de la Biélorussie pour avoir permis au pays « de servir de plateforme de lancement pour l’invasion russe ».

« L’annonce d’aujourd’hui envoie un message clair aux complices du président Poutine », a déclaré dans un communiqué la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly.

« Ceux qui soutiennent les atteintes à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance de l’Ukraine seront tenus responsables », a-t-elle ajouté.

Ottawa accuse des hauts placés de la Biélorussie, y compris le dirigeant des forces aériennes Victor Soyko, d’appuyer l’attaque russe contre l’Ukraine.

La cheffe de la diplomatie a, en outre, affirmé que le monde entier regarde « la violence insensée qui se produit en Ukraine » et que le Canada « n’hésiter [a] pas à prendre d’autres mesures » contre les dirigeants du Bélarus.

Cette nouvelle salve de sanctions survient deux jours après que Washington a annoncé de nouvelles sanctions visant le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, et son épouse, ainsi que des personnes et une entité russes, pour corruption et atteinte aux droits humains.

Le gouvernement canadien a déjà imposé des sanctions en 2020 contre le président biélorusse après que ce dernier avait clamé une victoire écrasante lors d’élections que l’opposition avait jugées truquées.

Plus récemment, le Canada a aussi imposé des sanctions contre l’entourage du président Loukachenko.

Cette dernière annonce porte à plus de 500 le nombre de personnes et d’entités de la Russie, de la Biélorussie et de l’Ukraine sanctionnés par le Canada depuis le début de l’invasion russe en sol ukrainien, le 24 février dernier.