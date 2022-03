Qu’est-ce qu’une zone d’exclusion aérienne et qu’impliquerait-elle en Ukraine ?

La création d’une zone aérienne au-dessus de l’Ukraine est devenue la principale revendication du président Volodymyr Zelensky à l’international depuis le début de l’invasion russe dans ce pays. Mais qu’implique cette demande concrètement et quelles pourraient en être ses répercussions ? Trois experts se penchent sur la question.

Qu’est-ce qu’une zone d’exclusion aérienne ?

« C’est la prise en charge d’un espace aérien d’un pays par un autre pays ou par une coalition d’États », résume le fondateur de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM, Charles-Philippe David.

Il devient alors interdit à tout appareil de survoler le territoire ciblé par une exclusion aérienne. Une telle mesure est généralement mise en place en temps de guerre, par exemple pour empêcher le bombardement de civils sur la totalité ou une partie d’un pays. Cette interdiction est légale lorsqu’elle s’appuie sur une résolution de l’ONU. Elle peut toutefois être considérée comme un acte de guerre si elle est mise en place sans passer par cette voie diplomatique.

Une fois qu’une exclusion aérienne est appliquée, tous les avions ou hélicoptères qui ne respectent pas l’interdiction de survoler un territoire peuvent être abattus. Il s’agit d’ailleurs d’une opération complexe et coûteuse qui implique des rotations aériennes en continu.

S’agit-il d’une mesure à laquelle on a eu recours dans le passé ?

Le recours à cette mesure est relativement récent, mais quelques exemples historiques sont à souligner. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont notamment mis en place conjointement à partir de 1991 une zone d’exclusion aérienne sur une partie du nord et du sud de l’Irak pendant le règne sanglant de Saddam Hussein. Ce dernier n’avait alors « aucune gêne à bombarder les villes irakiennes kurdes », rappelle M. David. L’exclusion aérienne a pris fin en 2003, au moment de l’invasion de l’Irak par les États-Unis.

L’OTAN a aussi interdit tous les vols dans l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine entre 1993 et 1995, entraînant l’abattage de plusieurs avions ennemis. Plus récemment, une zone d’exclusion aérienne a été imposée par l’ONU et mise en œuvre par l’OTAN en Libye en 2011 alors que des populations civiles étaient menacées par les attaques menées par les forces du régime de Mouammar Qadhafi.

« Dans tous ces cas, les zones d’exclusion aériennes ont bien fonctionné », convient le professeur au département de science politique de l’Université de la Colombie-Britannique, Allen Sens, qui se spécialise dans les dossiers de sécurité internationale.

Dans toutes ces situations, cependant, l’Occident avait affaire à de « petites puissances » comparativement à la Russie, qui possède un imposant arsenal militaire, relève M. David. « Ça n’impliquait pas de se lancer dans une guerre majeure », renchérit M. Sens. « C’est très différent maintenant. »

Les risques d’une guerre nucléaire demeurent faibles, mais ils augmentent considérablement. Je m’inquiète de plus en plus moi-même chaque jour […] On est sur le bord du précipice et les gouvernements doivent être très prudents.

Pourquoi le président ukrainien insiste-t-il sur cette demande ?

Le président ukrainien a réclamé à maintes reprises depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le 24 février, la création d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus du pays d’Europe de l’Est. Deux jours de suite, mardi et mercredi, Volodymyr Zelensky a livré des discours poignants devant le Parlement canadien puis le Congrès américain pour presser les élus des deux pays occidentaux de « fermer le ciel » au-dessus de l’Ukraine. Une demande qui survient au moment où le bilan des victimes civiles de l’invasion russe ne cesse de s’alourdir malgré la tenue de pourparlers entre Kiev et Moscou.

« C’est la meilleure garantie de sécurité de l’OTAN qu’il peut obtenir hormis d’être dedans. S’il n’y a plus de missiles qui peuvent être lancés par la Russie, ça affaiblit le système militaire russe, c’est évident », estime Charles-Philippe David.

« Leurs civils sont victimes d’attaques indiscriminées, leurs villes sont détruites. Donc, pour [les autorités ukrainiennes], la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne par l’OTAN serait majeure » pour réduire le déséquilibre des forces en Ukraine avec la Russie, note également Allen Sens.

Une zone d’exclusion aérienne serait-elle vraiment utile pour assurer la sécurité des Ukrainiens ?

Les positions des experts consultés varient sur la question. Si Charles-Philippe David estime qu’une telle mesure serait « un game changer » dans la protection des civils en Ukraine, les deux autres professeurs consultés par Le Devoir sont plus nuancés.

Le vice-recteur associé à la recherche au Collège militaire royal du Canada, Pierre Jolicœur, reconnaît par exemple que l’exclusion aérienne pourrait freiner les bombardements russes. L’invasion de l’Ukraine pourrait toutefois se poursuivre par la voie terrestre, au moment où de nombreux soldats russes sont toujours à l’intérieur du pays, encerclant des villes comme Marioupol et des centrales nucléaires en plus d’attaquer des civils par le biais de tirs d’artillerie, notamment en banlieue de Kiev, souligne l’expert.

« La plupart des attaques contre des civils ont en effet été menées à partir du sol », rappelle lui aussi Allen Sens, de l’Université de la Colombie-Britannique.

Bref, l’exclusion aérienne « permettrait de limiter l’ampleur du désastre humanitaire », mais ne mettrait pas nécessairement fin à la souffrance des Ukrainiens, tranche M. Jolicœur.

Pourquoi l’Occident s’oppose-t-il à une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine ?

Afin qu’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Russie soit efficace, les puissances occidentales qui mettraient en place cette mesure pourraient devoir non seulement attaquer des avions russes survolant l’Ukraine, mais aussi des installations militaires en Russie et en Biélorussie à partir desquelles sont lancés des missiles sur l’Ukraine, explique M. Jolicœur. « Le risque d’escalade est très grand », relève-t-il.

Un point de vue que partage Allen Sens, qui souligne la possibilité qu’une exclusion aérienne entraîne l’élargissement du conflit en cours au reste de l’Europe. L’expert estime d’ailleurs que la possibilité que la Russie utilise des armes atomiques, « voire nucléaires », en réplique à une éventuelle implication directe de l’Occident dans ce conflit ne doit pas être sous-estimée.

« Les risques d’une guerre nucléaire demeurent faibles, mais ils augmentent considérablement. Je m’inquiète de plus en plus moi-même chaque jour […] On est sur le bord du précipice et les gouvernements doivent être très prudents », insiste M. Sens.

Quelles mesures alternatives pourraient être mises en place ?

En plus de fournir davantage de matériel militaire à l’Ukraine « pour défaire l’armée russe », les pays occidentaux pourraient envisager la mise en place d’une exclusion aérienne au-dessus des couloirs humanitaires mis en place pour faciliter le déplacement de civils, évoque Charles-Philippe David.

« L’idée, ce n’est pas de dire qu’on veut attaquer la Russie, mais de sauver les civils et de remercier la Russie de nous laisser le faire », illustre M. David. Une « demi-mesure » qui pourrait effectivement faciliter l’évacuation de civils, estime lui aussi Pierre Jolicœur. « On ne peut pas l’exclure complètement comme scénario », croit-il.