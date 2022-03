Que retenir du 21e jour de guerre en Ukraine?

Le théâtre de Marioupol bombardé

Un théâtre de Marioupol, dans le sud-est du pays, abritant « des centaines de civils » a été fortement endommagé par une frappe aérienne russe. « L’avion a largué une bombe sur le bâtiment où s’abritaient des centaines de civils. Il est impossible d’établir le bilan dans l’immédiat, car les bombardements des quartiers d’habitation se poursuivent », a écrit la mairie sur Telegram en publiant une photo du théâtre, dont la partie centrale est détruite.

Le ministère russe de la Défense, cité par l’agence de presse russe RIA Novosti, a démenti avoir mené cette frappe aérienne et a plutôt accusé le bataillon nationaliste ukrainien Azov.

Selon les autorités locales, plus de 2000 civils sont morts à Marioupol, qui est assiégée et bombardée par les forces russes depuis plusieurs jours.

Les États-Unis donnent un milliard de dollars en aide militaire

Quelques heures après un discours vibrant du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, mercredi devant le Congrès américain, le président américain, Joe Biden, a annoncé avoir octroyé 800 millions de dollars US supplémentaires en aide militaire, ce qui porte le total à un milliard de dollars US.

L’Ukraine recevra notamment 800 systèmes de défense antiaérienne « Stinger », 9 000 systèmes antichars, environ 7 000 armes légères, 20 millions de munitions et des drones.

Photo: État d'urgence de l'Ukraine via Agence France-Presse

Poutine « criminel de guerre »

Répondant à une journaliste, le président américain Joe Biden a lancé, sans autres précisions, à propos de son homologue russe : « C’est un criminel de guerre ».

Des propos « inacceptables et impardonnables », a répliqué le Kremlin. « Nous considérons comme inacceptable et impardonnable une telle rhétorique du chef de l’État, dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier », a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes TASS et RIA Novosti.

La Cour internationale de justice prend position

La Cour internationale de justice (CIJ), le plus haut tribunal de l’ONU, a ordonné mercredi à la Russie de cesser son invasion de l’Ukraine. Deux juges sur les 15 ont voté contre, soit ceux de la Russie et de la Chine.

« La Fédération de Russie doit suspendre immédiatement les opérations militaires qu’elle a commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l’Ukraine », a déclaré Joan E. Donoghue, juge présidente de la CIJ, dont le siège se situe à La Haye, aux Pays-Bas.

Poursuite des négociations

Une autre série de pourparlers entre Kiev et Moscou était prévue mercredi. Après les négociations de mardi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré mercredi qu’un statut militaire neutre pour l’Ukraine était « sérieusement envisagé » par les deux parties.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part décrit les demandes de la Russie pour mettre fin à la guerre comme devenant « plus réalistes ».

Les espoirs de progrès diplomatiques ont augmenté après que M. Zelensky a reconnu mardi que son pays n’adhérerait pas à l’OTAN.

Selon le quotidien britannique Financial Times, les Ukrainiens doutent cependant de l’engagement de Vladimir Poutine en faveur de la paix. Ils craignent que Moscou ne cherche à gagner du temps pour regrouper ses forces et reprendre son offensive.

Avec l’Agence France-Presse