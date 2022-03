Les cours internationales de justice peuvent-elles arrêter Poutine ?

Les cours internationales de justice peuvent-elles arrêter Vladimir Poutine et un jour le mettre dans le box des accusés ?

La Cour pénale internationale et la Cour internationale de Justice ont déjà été saisies du cas de l’invasion de l’Ukraine par son puissant voisin russe. Des experts consultés par Le Devoir expliquent les pouvoirs mais aussi les limites de ces cours instaurées dans l’espoir d’empêcher les guerres.

Quelques jours à peine après le début de l’invasion, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur de possibles crimes de guerre et de crimes contre l’humanité qui auraient été commis en Ukraine, alors que des vidéos qui circulent de par le monde montrent des images de civils morts en tentant d’échapper aux bombes russes ou des bâtiments civils en flammes, comme un hôpital.

La Cour pénale internationale (CPI) peut tenir responsable des individus pour des crimes — contrairement à la Cour internationale de justice (CIJ) qui, elle, gère les différends entre les États.

Elle a activé fort rapidement son pouvoir d’enquête, afin de pouvoir démontrer « hors de tout doute raisonnable » que des crimes de guerre ont été commis. Mais récolter des preuves, « dans un pays en conflit, c’est difficile », souligne d’entrée de jeu Me Pascal Paradis, le directeur général d’Avocats sans frontières Canada.

« Mais ce n’est pas une démarche qui peut empêcher les chars d’assaut d’entrer en Ukraine », a-t-il expliqué au bout du fil, alors qu’il se trouvait au Salvador.

Et ce n’est pas demain non plus que des résultats pourront être obtenus. Plusieurs mois peuvent s’écouler avant la mise en accusation, poursuit la professeure de droit de l’Université Laval, Fannie Lafontaine.

La CPI peut accuser des individus qui ont appuyé sur le bouton du lance-missile, mais aussi ceux qui ont commandé les opérations militaires, tels que les dirigeants d’un État. Un des objectifs de la Cour est toutefois de viser « les plus hauts responsables », soit les dirigeants politiques et les haut gradés de l’armée, dit la professeure.

« On ne veut pas le soldat dans le tank, mais l’une des difficultés est évidemment de remonter la chaîne de commandement. »

Et comment procéder à l’arrestation de ceux qui seraient responsables ? C’est là ou le bât blesse, convient Me Paradis. « La Cour n’a pas de police, elle ne peut pas arrêter elle-même. »

Il est ainsi difficile de s’imaginer que le président russe soit accusé, estime la professeure Lafontaine. Un procès ne peut pas se dérouler en l’absence d’un accusé et tant que le président reste en Russie et demeure au pouvoir, il ne se retrouvera pas au tribunal à La Haye, dit-elle.

Bref, à court terme, c’est « peu probable ».

Sauf qu’un dirigeant peut éventuellement être remis à la Cour pour y être jugé après un changement au pouvoir : « les contextes politiques changent mais la justice reste la même », souligne Mme Lafontaine.

D’ici là, l’on peut imaginer que les pays qui se rallient derrière l’Ukraine vont aider l’enquête sur le terrain de la Cour. Celle-ci a été demandée par presque 40 États : « c’est inhabituel, c’est la première fois qu’il y en a autant. »

Et puis, le processus n’est pas inutile : il a déjà mené à des arrestations et à des condamnations. On peut penser au dirigeant serbe Ratko Mladic surnommé le « boucher de Bosnie » et à l’ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda.

Ordre de cesser les hostilités

Mercredi, à La Haye, aux Pays-Bas, la Cour internationale de Justice doit rendre une décision importante : l’Ukraine lui a demandé d’ordonner à la Russie de cesser toutes les hostilités armées sur son territoire, et de mettre terme à tout acte de génocide.

Si cela fonctionne, « ce serait une victoire pour l’Ukraine », juge le professeur de droit de l’Université de Montréal, Bruno Gélinas-Faucher, bien qu’il en doute. La Cour a juridiction en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de l’ONU, et non pas sur tout usage de la force. Il s’attend à un ordre plus vague, comme d’enjoindre aux parties de cesser toute activité de nature à aggraver le différend.

Selon lui, il est d’ailleurs peu probable que la Russie décide de se plier à cet ordre volontairement. La CIJ n’a pas non plus de police pour le faire respecter.

Dans une telle situation, l’Ukraine n’aura d’autre choix que de demander au Conseil de Sécurité de l’ONU d’intervenir, mais la Russie y détient un droit de véto lui permettant de bloquer toute tentative dans ce sens.

État voyou

S’il y a donc des limites aux pouvoirs des cours internationales, et pas forcément d’« effet immédiat » à leurs ordres et jugements, il y a néanmoins un « effet intangible » bien réel, estime Me Paradis : « il y a toute la question de la réputation des États, de leur crédibilité sur la scène internationale ». Pour favoriser le commerce international, un État a intérêt à démontrer une sorte de stabilité et de respect de la parole donnée, a-t-il fait valoir.

Si tu deviens un « État voyou », qui ne respecte pas ses obligations, les autres ne voudront pas traiter avec toi, illustre Me Paradis.

La professeure Lafontaine croit aussi que les jugements de la CPI peuvent avoir un effet dissuasif, rappelant que son rôle est de réprimer les crimes qui ont été commis. « Mais arrêter la guerre, c’est beaucoup attendre des tribunaux ».