Coup d’État au Myanmar : l’ONU dénonce des crimes contre l’humanité

L’ONU a dénoncé mardi des tueries de masse au Myanmar, accusant l’armée de possibles crimes contre l’humanité et crimes de guerre depuis le coup d’État militaire du 1er février 2021.

Dans un rapport portant sur la période ayant suivi le putsch, le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a appelé la communauté internationale à prendre immédiatement des mesures pour enrayer la spirale de violence au Myanmar.

« L’ampleur et la portée effroyables des violations du droit international subies par le peuple du Myanmar exigent une réponse internationale ferme, unifiée et résolue », a déclaré la Haute-Commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, dans un communiqué.

Le Haut-Commissariat accuse l’armée myanmaraise de s’être livrée « à des violations et à des atteintes systématiques et généralisées aux droits de l’homme », et de faire part d’un « mépris flagrant pour la vie humaine ».

Certaines de ces violations « pourraient être assimilées à des crimes de guerre et à des crimes contre l’humanité », estime l’ONU, qui a pour habitude de laisser le soin aux tribunaux de trancher.

« Nous avons vraiment été en mesure d’identifier l’existence d’un mode opératoire au cours de l’année écoulée, qui montre qu’il s’agit d’attaques systématiques coordonnées et planifiées, et qu’il existe des indications claires qu’il pourrait s’agir de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité », a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat, Ravina Shamdasani, lors de la présentation du rapport.

Elle a souligné qu’avant le coup d’État, le Haut-Commissariat avait déjà « parlé du fait que la Tatmadaw (forces armées myanmaraises) avait commis des crimes contre l’humanité en relation avec le traitement des Rohingyas », minorité musulmane du pays.

« Brûlés vifs »

Plus d’un an après le coup d’État du 1er février 2021 qui a renversé la cheffe du gouvernement civil Aung San Suu Kyi et mis fin à une parenthèse démocratique de 10 ans, le Myanmar reste plongé dans le chaos.

Des milices anti-junte ont pris les armes contre les généraux qui étouffent dans le sang la contestation, avec plus de 1600 civils tués et 11 000 arrêtés, selon une association locale de défense des droits de l’Homme.

Le rapport de l’ONU de son côté fait état de 1600 personnes tuées et de plus de 12 500 arrêtées. Par ailleurs, au moins 440 000 autres ont été déplacées et 14 millions ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence, mais l’acheminement de cette assistance reste largement bloqué par l’armée, selon l’ONU.

La plupart des violations des droits humains recensées ont été commises par les forces de sécurité, mais au moins 543 personnes auraient également été tuées en raison de leur soutien supposé à l’armée, selon le rapport.

Le Haut-Commissariat accuse les forces armées de bombarder des zones habitées et de prendre pour cible des civils, « dont beaucoup ont été tués d’une balle dans la tête, brûlés vifs, arrêtés arbitrairement, torturés ou utilisés comme boucliers humains ».

Il fait état de « tueries de masse », notamment en juillet dernier dans la région de Sagaing, où des soldats ont tué 40 personnes au cours de plusieurs raids « . »

« Des villageois ont retrouvé les restes de certaines victimes, dont les mains et les pieds étaient encore attachés dans le dos », indique le Haut-Commissariat.

Le rapport se fonde sur des entretiens menés avec plus de 155 personnes dont des victimes et des témoins, dont les récits ont été corroborés par des images satellites, entre autres.