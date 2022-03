La Russie boycotte les audiences de la Cour internationale sur l’invasion de l’Ukraine

La Russie brillait par son absence lundi aux audiences publiques de la Cour internationale de Justice, pendant que l’Ukraine demandait au principal tribunal de l’ONU d’ordonner à Moscou de cesser immédiatement toutes hostilités sur son sol.

Devant la Cour, Kiev a dénoncé l’invasion commencée le 24 février, soutenant que la Russie a invoqué « un prétendu génocide » commis en Ukraine pour la justifier.

« La Fédération de Russie a faussement affirmé que des actes de génocide avaient été commis dans les oblasts ukrainiens de Louhansk et de Donetsk, reconnaissant sur cette base les prétendues « République populaire de Donetsk » et « République populaire de Louhansk », et qu’elle a ensuite annoncé et mis en œuvre une « opération militaire spéciale » contre l’Ukraine », soutient le pays dans sa requête.

L’Ukraine « nie catégoriquement » qu’un tel génocide ait eu lieu, et déclare avoir introduit sa requête afin d’établir que l’intervention de la Fédération de Russie « est dépourvue de tout fondement juridique ».

L’Ukraine lui renvoie aussi la balle : elle accuse la Fédération de Russie « de planifier des actes de génocide en Ukraine » et affirme que Moscou tue « de manière intentionnelle des personnes de nationalité ukrainienne et porte atteinte gravement à leur intégrité physique ».

Samedi, la Russie avait fait savoir à la Cour internationale par lettre qu’elle avait décidé de ne pas participer aux audiences tenues au Palais de la Paix, qui est le siège du Tribunal à La Haye, aux Pays-Bas.

Les audiences devaient durer deux jours mais ont été écourtées par la décision de la Russie de ne pas y prendre part.

La juge Joan E. Donoghue a pris l’affaire en délibéré, sans fixer de date pour annoncer sa décision.

L’Ukraine, représentée par Anton Korynevych, a aussi demandé à la Cour d’ordonner à la Russie de s’abstenir de tout acte susceptible d’aggraver ou d’étendre le conflit.

La Cour internationale de justice est le plus haut tribunal dédié à résoudre les conflits entre les États. Bien qu’il s’écoule fréquemment des années avant qu’un jugement ne soit rendu dans un litige, une procédure accélérée existe, qui est la voie choisie par l’Ukraine. La Cour peut alors ordonner rapidement des mesures « provisoires » pour éviter qu’un conflit ne dégénère.