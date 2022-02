Le point sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie

Au troisième jour de l’invasion menée par le président russe Vladimir Poutine, Kiev est samedi matin sous les tirs des missiles russes.

De violents combats se déroulent dans la capitale et notamment sur l’avenue de la Victoire, l’une des artères principales, où l’armée de terre ukrainienne dit avoir détruit une colonne de cinq véhicules russes, dont un char.

Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, la nuit a été « difficile » dans la capitale où se trouvent des « unités de sabotage » russes, mais pas encore d’unités régulières.

Un haut immeuble résidentiel a été touché par un tir de missile, d’après les autorités, qui n’ont pas donné de bilan dans l’immédiat.

Les forces ukrainiennes ont aussi fait état de « violents » combats à 30 km au sud-ouest de la capitale où les Russes « essayent de faire débarquer des parachutistes ».

La Russie n’a pour sa part évoqué aucune offensive sur Kiev, faisant état uniquement de tirs de missiles de croisière sur des infrastructures militaires, d’avancées dans l’Est, où l’armée appuie les séparatistes des territoires de Donetsk et Lougansk, et dans le Sud où les forces russes sont entrées depuis la péninsule de Crimée, annexée en 2014.

Quelque 200 civils tués

Le gouvernement ukrainien a fait état de 198 civils tués, dont trois enfants, et plus d’un millier de blessés depuis le début de cette invasion.

Des dizaines de militaires ont également perdu la vie. La Russie ne donne, elle, aucun bilan sur ses pertes.

De son côté, la Pologne a annoncé samedi que 100 000 Ukrainiens avaient déjà franchi ses frontières pour se réfugier face à l’attaque russe.

Armes occidentales, selon Zelensky

« Nous avons tenu bon et repoussons avec succès les attaques ennemies. Les combats continuent dans de nombreuses villes et régions du pays, mais […] c’est notre armée qui contrôle Kiev et les villes clés autour de la capitale », a lancé le président ukrainien Volodomyr Zelensky, dans une nouvelle adresse vidéo publiée dans la matinée sur Facebook.

M. Zelensky, qui jure qu’il restera dans la capitale, a également affirmé sur Twitter, après une conversation avec son homologue français Emmanuel Macron, qu’« armes et équipements de nos partenaires sont en route pour l’Ukraine ». « La coalition antiguerre fonctionne », a-t-il martelé.

La République tchèque a ainsi annoncé dans la matinée qu’elle allait faire don à l’Ukraine de mitrailleuses, de fusils automatiques et de précision, de pistolets et de munitions, pour une valeur de 7,6 millions d’euros.

Les Pays-Bas ont indiqué qu’ils allaient fournir des missiles et des équipements militaires destinés à « l’autodéfense ukrainienne » contre Moscou.

Censure en Russie

Le régulateur russe des médias a ordonné samedi aux médias nationaux de supprimer de leurs contenus toute référence à des civils tués par l’armée russe en Ukraine ainsi que les termes « d’invasion », « d’offensive » ou de « déclaration de guerre ».

« Seules les sources officielles russes disposent d’informations actuelles et fiables », a affirmé Roskomnadzor alors qu’officiellement Moscou appelle son intervention en Ukraine une « opération militaire spéciale » destinée au « maintien de la paix ».

Sanctions

Le président ukrainien a appelé samedi l’Allemagne et la Hongrie à avoir le « courage » d’approuver l’exclusion de la Russie du système interbancaire SWIFT, une mesure examinée par l’Union européenne en réaction à l’invasion russe de l’Ukraine et envers laquelle Berlin et Budapest sont réticents.

L’ancien champion du monde d’échecs Garry Kasparov, ex-dissident soviétique et opposant à Poutine, a appelé l’Occident à « exclure la Russie des marchés financiers mondiaux ».

Un bateau de commerce transportant des véhicules vers Saint-Petersbourg, soupçonné d’appartenir à une entreprise russe visée par les sanctions prises par l’UE, a été dérouté vers Boulogne-sur-Mer (nord-ouest de la France).

La Pologne a annoncé samedi qu’elle refusait de jouer le match de qualification au Mondial de football contre la Russie.

Couvre-feu et métro refuge

Le maire de la capitale ukrainienne a annoncé samedi un durcissement du couvre-feu en place en raison de l’invasion russe, avertissant que toute personne se trouvant dans la rue entre 17 h 00 et 08 h 00 serait traitée en ennemi.

« Tous les civils qui seront dans la rue pendant le couvre-feu seront considérés comme des membres des groupes de sabotage et de reconnaissance de l’ennemi », a indiqué Vitali Klitschko sur Telegram.

Imposé à Kiev jeudi après le déclenchement de l’offensive russe, le couvre-feu durait jusqu’ici de 22 h 00 à 07 h 00.

M. Klitschko a également annoncé que le métro de la capitale était désormais transformé en refuge pour les habitants et n’allait plus pour l’instant assurer le service de transport.

« Le métro est passé en mode refuge », a-t-il écrit dans un message séparé sur Telegram.

Fuite vers la Pologne

Cent mille Ukrainiens ont franchi la frontière polonaise depuis l’attaque russe qui a début jeudi, a annoncé samedi le vice-ministre polonais de l’Intérieur Pawel Szefernaker.

« Depuis le lancement des opérations de guerre en Ukraine et jusqu’à aujourd’hui, sur toute la longueur de la frontière avec l’Ukraine, cent mille personnes ont franchi la frontière, venant d’Ukraine en Pologne », a déclaré M. Szefernaker aux journalistes au poste-frontière de Medyka.

Selon lui, 90 % de ces réfugiés ont où aller en Pologne, chez des amis ou des parents, tandis que les autres bénéficient de l’assistance de neuf centres d’accueil mis en service à proximité de la frontière.

Ils s’y voient offrir des repas, l’assistance médicale en cas de besoin, un lieu de repos et des renseignements sur la marche à suivre.

Le chef des gardes-frontières polonais Tomasz Praga a précisé lors de la même conférence de presse que la seule journée de vendredi a vu près de 50 000 Ukrainiens arriver en Pologne.

Avant le début de l’attaque russe, la Pologne comptait déjà sur son territoire environ un million et demi d’Ukrainiens, en grande majorité venus travailler dans ce pays membre de l’UE à l’économie en croissance rapide.

Le gouvernement et la société civile ont exprimé fermement leur soutien à l’Ukraine et leur intention d’accueillir les réfugiés, alors que la plupart des Ukrainiens fuyant le conflit semblent opter pour la Pologne.

Selon un tweet samedi du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, près de 116 000 Ukrainiens ont fui vers les pays voisins depuis le 24 février, surtout vers la Pologne, la Hongrie, la Moldavie, la Slovaquie et la Roumanie. « Leur nombre est en augmentation », a précisé l’agence des Nations Unies.