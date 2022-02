Les sanctions économiques font-elles reculer les États voyous?

L’histoire se répète et, selon une vieille loi ironique des historiens, les tragédies sont souvent rejouées en simples farces.

À preuve, Moscou s’apprête encore à prendre le contrôle (au moins de facto) d’une partie de l’Ukraine alors que les pays occidentaux relancent une nouvelle série de sanctions contre la Russie. Comme en 2014, quoi. L’incorporation de la Crimée (selon la perspective russe) avait été alors très vite suivie de mesures de représailles économiques qui perdurent encore aujourd’hui, y compris de la part du Canada.

Ceci n’a donc pas empêché cela, alors, à quoi bon ? La mécanique punitive par l’économie se révèle-t-elle finalement aussi inutile qu’inefficace avec un supplément d’esbroufe quand elle reprend ce qui s’est déjà avéré inutile ?

« Les sanctions ont-elles eu un impact sur la Russie après la prise de la Crimée ? Oui, dit Sophie Marineau, spécialiste du complexe sujet, avec des nuances. Est-ce que l’impact était suffisant pour provoquer un changement de politique ou de gouvernement ? Non. »

Bougie d’allumage

La maîtrise de Sophie Marineau déposée à l’Université Laval (2017) s’intitule L’usage des sanctions économiques et diplomatiques dans la gestion des crises internationales. L’analyse, bourrée de statistiques, porte précisément sur les cas de l’Afghanistan (1979) et de la Crimée (2014). Mme Marineau est maintenant doctorante à l’Université de Louvain, en Belgique. Sa thèse s’intéresse aux rapports entre la Russie et l’Union européenne entre 1992 et 2000, soit après la chute de l’URSS.

« Je m’intéresse à la Russie depuis la fin de mes études secondaires », explique-t-elle en avouant que le film Enemy at the Gate (2001) a servi de bougie d’allumage d’une passion intellectuelle qui l’occupe toujours à temps complet. Elle a commencé sa maîtrise en histoire en 2015, quelques mois après les premières séries de sanctions post-criméennes.

Son analyse conclut à un « résultat mitigé » de cette politique punitive occidentale pour la période de 2014 à 2016, tout en soulignant que le coût économique a été « très important » pour la Russie. Ses évaluations pointent vers un ralentissement du commerce international du pays de plus de 183 milliards $US entre 2013 et 2015. Les pertes en investissements étrangers (surtout de l’Union européenne) totalisaient alors 20 milliards. Pendant cette période initiale, la chute mondiale du prix des hydrocarbures affectait par elle-même l’économie extractive russe, qui aurait perdu 65 milliards en revenus escomptés. Le chômage est cependant resté assez stable dans cet immense pays aux prises avec un déclin de sa population, et donc avec une pénurie de main-d’œuvre.

Échecs

La Russie a tout de même conservé la Crimée. Les reculs sous pression semblent d’ailleurs assez rares dans l’histoire récente.

Le grand boycottage mondial contre l’Afrique du Sud de l’apartheid a finalement porté ses fruits. Par contre, la Corée du Nord continue de narguer la planète avec ses essais de missiles. Et Cuba subit des sanctions américaines depuis plus de 60 ans (avec un relâchement pendant les années Obama).

L’efficacité de la méthode se confirme plus souvent dans la pratique par l’atteinte d’objectifs plus modestes. L’Iran, durement touché par les sanctions économiques, a abandonné son programme nucléaire militaire avant que le gouvernement Trump ne dénonce l’accord.

Les États-Unis semblent abonnés à cette mécanique de représailles qui a frappé 120 pays au XXe siècle, disons plus de la moitié de la planète, selon les comptes de Mme Marineau. En 2021, Washington imposait encore 36 régimes de sanctions différents. La moyenne de la durée de ces punitions est de 16 années.

Il y a aussi sanctions et sanctions. Mme Marineau dresse une liste des gradations.

Le premier échelon concerne les refus diplomatiques. Joe Biden a annoncé l’annulation d’une rencontre prévue cette semaine avec Vladimir Poutine. Une réunion des ministres des Affaires étrangères des deux pays a aussi été annulée.

Les paliers suivants impliquent des sanctions économiques touchant directement les individus ou les entreprises, par exemple en bloquant les avoirs de dirigeants d’entreprise et de leurs familles dans le pays qui impose les punitions.

Ces mesures sont apparues très rapidement après la crise de Crimée, en 2014, et certaines ont été ajoutées depuis, et même cette semaine. Encore faut-il avoir des relations économiques, alors que le Canada et la Russie commercent très peu entre eux.

Le recours aux sanctions dites secondaires se développe aussi depuis quelques années. Il s’agit de restrictions économiques cherchant à décourager un pays tiers à échanger avec un pays sanctionné. L’entreprise française Total a par exemple annulé en 2018 un contrat avec l’Iran par crainte des réactions américaines.

Viennent ensuite les sanctions élargies touchant des systèmes économiques d’échange. Les blocages commencent généralement par le matériel à usage militaire avant de s’étendre à d’autres biens et services. Le stade ultime des sanctions impose un embargo.

Ces pratiques semblent vieilles comme le monde. La guerre du Péloponnèse d’il y a deux millénaires et demi (431-404 av. J.-C.) offre plusieurs exemples de blocus de cités. Napoléon a tenté de ruiner le Royaume-Uni avec le grand blocus continental de 1806 à 1814, qui a eu des répercussions jusqu’ici.

Contournement

Les tactiques ont été modernisées et la mondialisation introduit un nouveau cadre d’opération. Les pays sont maintenant beaucoup plus liés entre eux qu’autrefois. Les moyens technologiques changent aussi la donne en permettant de contourner les barrières physiques. Isoler un pays dans ce contexte s’avère bien plus compliqué. « Pour isoler complètement la Russie, il faudrait que tous les pays acceptent de jouer le jeu », indique Mme Marineau.

L’expression « chevaliers noirs » désigne ceux qui contournent des sanctions décidées par un tiers en continuant les relations commerciales avec le pays sanctionné. La Hongrie et même la Grèce ont outrepassé les blocages contre la Russie après 2014.

« Ce que nous considérons comme normal ne l’est pas nécessairement pour tous, fait remarquer Mme Marineau. Quel est actuellement l’intérêt de la Chine à imposer des sanctions à la Russie à cause de ce qui se passe en Ukraine ? »

Je ne crois pas à l’invasion. D’ailleurs, quand Poutine a envahi la Crimée, il l’a fait d’un coup, sans avertir personne. En Ukraine de l’Est, les tensions durent depuis huit ans.

Alors, encore une fois, à quoi bon ? « C’est une manière de dire “j’existe et je ne suis pas d’accord”, répond la spécialiste. Il n’y a pas beaucoup d’autres options en relations internationales. Il n’y a pas d’autres moyens concrets de contraindre un État sur son propre territoire sans déclencher une guerre. Les sanctions peuvent aussi servir à contenir un conflit et à l’empêcher de s’étendre. »

Le nouveau cycle punitif qui commence pourrait s’amplifier avec des mesures beaucoup plus fermes, par exemple en bloquant l’accès au système de transactions bancaires mondial SWIFT. La Russie paye encore des dizaines de pays par jour par ce système et s’y fait payer aussi. « Je ne peux pas évaluer l’impact qu’aurait une sanction anti-SWIFT, je ne suis même pas certaine que c’est faisable, dit la russologue. Mais si on y arrivait, on risquerait d’encourager les systèmes alternatifs en développement. »

Reste que, pour Mme Marineau, l’escalade jusqu’à la guerre reste très peu probable. Elle pense même que la Russie n’a en fait jamais eu l’intention d’envahir l’Ukraine. « Jamais, jamais, jamais, dit-elle. Je ne crois pas à l’invasion. D’ailleurs, quand Poutine a envahi la Crimée, il l’a fait d’un coup, sans avertir personne. En Ukraine de l’Est [dans les deux républiques sécessionnistes reconnues cette semaine], les tensions durent depuis huit ans. »