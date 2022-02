12 Sergey, un camionneur ukrainien en route pour la Russie, prend son mal en patience durant plusieurs jours avant de pouvoir traverser la frontière de l’Ukraine. « C’est toujours long comme ça. Je ne suis pas du tout inquiet de traverser la frontière. » L’homme à la dent en or dit néanmoins espérer de la stabilité pour son pays. « Ce sont les États-Unis et l’Union européenne qui influencent l’issue de ce conflit, davantage que la Russie et l’Ukraine », affirme-t-il. Valérian Mazataud Le Devoir