Les États-Unis observent toujours davantage de troupes russes se déplaçant vers les régions frontalières avec l’Ukraine, a déclaré vendredi à Varsovie le secrétaire américain à la Défense LLoyd Austin.

« Bien que la Russie ait annoncé qu’elle ramenait ses forces en garnison, nous ne l’avons pas encore vu. En fait, nous voyons davantage de forces entrer dans cette région frontalière », a déclaré M. Austin, à l’issue d’un entretien avec son homologue polonais Mariusz Blaszczak.

« Nous les voyons aussi continuer à se préparer », notamment « en se rapprochant de la frontière, en positionnant des troupes, en augmentant leurs capacités logistiques », a précisé M. Austin.

Le ministre américain a annoncé à cette occasion le feu vert des départements d’État et de la Défense à la vente à la Pologne de 250 chars de combat américains Abrams, dans leur version modernisée.

La Pologne avait annoncé cette transaction l’année dernière mais aucun détail n’a pas encore été fourni sur cet achat.

Les États-Unis sont en train de déployer temporairement un total d’environ 4700 soldats supplémentaires en Pologne, membre de l’UE et de l’OTAN, en réponse au renforcement des troupes russes autour de l’Ukraine.

Ces renforts portent la présence militaire américaine en Pologne à environ 10 000 hommes.

L’est de l’Ukraine connaissait vendredi de nouveaux bombardements, l’armée ukrainienne et les séparatistes prorusses s’accusant mutuellement d’utiliser des armes lourdes, un regain de violences qui nourrit les craintes d’invasion russe.

Pendant ce temps, un dialogue de sourds se poursuivait entre les États-Unis, qui redoutent une attaque russe imminente de l’Ukraine, et la Russie qui balaye ces accusations.

Vendredi, le président américain Joe Biden s’entretiendra avec ses alliés occidentaux pour discuter de l’Ukraine.

« Il y a encore du temps et de la place pour la diplomatie », a déclaré M. Austin.

« Les États-Unis, en collaboration avec nos alliés et partenaires, y compris la Pologne, ont offert à M. Poutine une voie qui l’éloigne de la crise et le mène vers une plus grande sécurité », a-t-il ajouté.

Évacuation de civils vers la Russie

Le dirigeant de la « république » séparatiste pro-russe de Donetsk, en guerre contre l’Ukraine, a annoncé vendredi l’évacuation de civils vers la Russie voisine, accusant Kiev de préparer une invasion après une flambée des heurts.

« Aujourd’hui, un départ massif et centralisé de la population est organisé vers la Fédération de Russie, en premier lieu, les femmes, les enfants et les personnes âgées doivent être évacués », a déclaré Denis Pouchiline dans une adresse vidéo publiée sur son compte Telegram.

« Le président ukrainien Volodymyr Zelensky va très prochainement donner l’ordre de passer à l’offensive, et mettre en œuvre un plan d’invasion des républiques populaires de Donetsk et Lougansk », a-t-il dit en références aux deux territoires séparatistes.

Américains et Britanniques ont accusé Moscou de vouloir créer un prétexte dans les territoires contrôlés par les séparatistes pour envahir l’Ukraine aux frontières de laquelle quelque 150 000 troupes ont été déployées.

Depuis 48 heurts, un regain de violences a lieu le long de ligne de front, Ukrainiens et séparatistes s’accusant de tirer à l’arme lourde sur l’adversaire.