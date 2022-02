Poutine «espère» une solution, mais accuse Washington d’utiliser l’Ukraine

Tout en déplorant que les États-Unis et l’Occident « ignorent les inquiétudes » de la Russie, le président russe Vladimir Poutine a assuré mardi que le dialogue diplomatique sur la crise sécuritaire en Ukraine « allait continuer » et a dit « espérer » que les parties en arrivent à une solution.

Sans jamais toutefois mentionner la présence militaire russe, déployée depuis plusieurs semaines à la frontière de l’ex-république soviétique, le chef du Kremlin a par ailleurs accusé Washington et ses alliés d’utiliser l’Ukraine comme « instrument pour entraîner [la Russie] dans un conflit armé », et ce, pour mieux la frapper par la suite « par des sanctions les plus dures », a-t-il lancé lors d’une conférence livrée à Moscou, à la suite d’une rencontre avec le premier ministre hongrois Viktor Orbán.

« Nous analysons les réponses écrites reçues des États-Unis et de l’OTAN […] mais il est déjà clair que les préoccupations de principe de la Russie ont été ignorées », a résumé Vladimir Poutine qui ne s’était pas exprimé sur l’Ukraine depuis décembre dernier. Sa tonalité à l’époque était alors beaucoup plus belliqueuse, le président russe menaçant même l’Occident d’une riposte « militaire et technique » en cas de réponse non favorable à ses attentes.

« J’espère que nous finirons par trouver une solution même si ce n’est pas facile, nous le comprenons », a-t-il ajouté mardi, sans toutefois se commettre sur la forme que cette solution pourrait revêtir.

Revendications

En conférence de presse, le président russe a réitéré ses principales revendications, dont la fin de la politique d’élargissement de l’OTAN plus à l’Est sur le territoire européen, le retrait des positions militaires de l’Alliance en Roumanie et en Bulgarie, entre autres, et l’engagement des États-Unis et de ses alliés de ne pas déployer d’armes offensives à proximité des frontières russes.

Ces conditions ont été rejetées en bloc par les Occidentaux dans les dernières semaines, au cours d’un ballet diplomatique qui au final n’a laissé apparaître que les points de divergences entre les parties.

Rappelons que Moscou craint une éventuelle entrée de l’Ukraine au sein de l’OTAN, et ce, après que l’ex-république soviétique ait renforcé sa défense militaire et amélioré le niveau de son armée avec l’aide des États-Unis, de l’Union européenne et du Canada. En partie. Ce soutien a suivi l’annexion de la péninsule ukrainienne de la Crimée par la Russie en 2014, au lendemain des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, et de sa trêve olympique généralement respectée par les belligérants impliqués dans des conflits ou revendications territoriales.

Vladimir Poutine a d’ailleurs illustré les conséquences catastrophiques pour la sécurité de la Russie et celle du continent européen qu’une entrée de l’Ukraine dans l’OTAN pourrait engendrer.

« Imaginez-vous, l’Ukraine membre de l’OTAN qui lancerait une opération militaire en Crimée, un territoire souverain russe », a-t-il dit, « Et nous, quoi ? On ferait la guerre à l’OTAN ? ».

« Personne ne veut la guerre »

Selon lui, « personne ne doit renforcer sa sécurité aux dépens des autres ». De passage à Kiev, la capitale de l’Ukraine pour une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky, le premier ministre britannique, Boris Johnson a une fois de plus appelé Moscou à « reculer » en évoquant, malgré les dénégations répétées du Kremlin, l’existence d’un « danger clair » et « imminent » d’intervention militaire russe en Ukraine. Une menace pressentie avec la même force par les États-Unis et le Canada depuis quelques jours. Les trois pays ont d’ailleurs ordonné l’évacuation des familles de diplomates et du personnel non essentiel de leur mission diplomatique en Ukraine.

« Nous voyons un grand nombre de soldats se masser, nous voyons des préparatifs pour toutes sortes d’opérations cohérentes avec une menace militaire imminente », a dit M. Johnson lors d’une conférence de presse. « Il est vital que la Russie recule et choisisse la voie de la diplomatie et je pense que c’est encore possible. Nous sommes prêts à dialoguer, bien sûr, mais les sanctions sont prêtes », a-t-il ajouté.

Le Royaume-Uni a livré récemment des missiles antichars à l’Ukraine pour l’aider à renforcer sa défense.

Le risque évoqué par M. Johnson tranche toutefois avec la position de l’Ukraine qui tempère depuis plusieurs jours la menace d’invasion de son territoire, tout en appelant Moscou à cesser son intimidation.

Pour M. Zelensky, le départ des troupes russes à la frontière serait « un signal très important et la seule vraie réponse à la question de savoir si [Moscou] veut poursuivre sur la voie de l’escalade », a-t-il dit mardi avant de mettre en garde le Kremlin. « Pour ceux qui veulent s’emparer d’une partie de notre territoire, les risques sont désormais élevés. Les Ukrainiens se défendront jusqu’au bout. Les Russes doivent nous entendre, ils doivent comprendre que personne ne veut la guerre. »

L’appel du président ukrainien a fait écho à celui lancé plus tôt dans la journée de mardi par le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken qui a exhorté son homologue russe, Sergueï Lavrov, à « la désescalade […] immédiate » et appelé au « retrait des troupes et du matériel des frontières ukrainiennes » lors d’un appel téléphonique, a indiqué le porte-parole du Département d’État, Ned Price, par voie de communiqué.

Il a par ailleurs « réitéré l’engagement des États-Unis envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ainsi que le droit de tous les pays de déterminer sa propre politique étrangère et ses alliances » et « souligné qu’une nouvelle invasion de l’Ukraine aurait des conséquences rapides et désastreuses ».

Cette réunion téléphonique s’est jouée au lendemain d’échanges acrimonieux entre la Russie et les États-Unis dans l’enceinte du Conseil de sécurité de l’ONU, lundi.

Avec l’Agence France-Presse