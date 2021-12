Omicron sème le chaos dans le monde

Le variant Omicron continuait lundi de perturber fortement le transport aérien, avec des milliers de vols annulés depuis le week-end de Noël et une progression épidémique fulgurante, qui a par ailleurs contraint la France à prendre à son tour de nouvelles mesures, dont le télétravail « obligatoire » trois jours minimum par semaine.

Mais si ce variant très contagieux identifié en Afrique du Sud en novembre constitue « une source d’inquiétude », il « ne devrait pas être une source de panique », a affirmé de son côté le président américain, Joe Biden.

Le transport aérien, particulièrement prisé en cette période des Fêtes, restait lundi perturbé en raison de ce variant très contagieux.

Quelque 8300 liaisons aériennes internationales ou intérieures ont été annulées ce week-end, et des dizaines de milliers de vols ont enregistré des retards entre vendredi et dimanche. Les perturbations se poursuivaient lundi (près de 2500 vols annulés) et mardi (plus de 800 à ce stade), selon le site FlightAware.

« Un film qui n’en finit pas »

En Europe, épicentre mondial du rebond épidémique, plusieurs pays ont mis en place de nouvelles restrictions pour éviter l’engorgement des hôpitaux. La région Europe est celle qui enregistre le plus de cas dans le monde, avec 2 901 073 ces sept derniers jours (55 % du total mondial), ainsi que le plus grand nombre de décès, avec 24 287 morts la semaine passée (53 % du total), suivie de la zone États-Unis/Canada (10 269, 22 %).

« Tout cela semble être un film qui n’en finit pas », a reconnu le premier ministre français, Jean Castex, en présentant les nouvelles mesures pour faire face à une « situation sanitaire extrêmement tendue ». La barre des 100 000 nouveaux cas quotidiens a été franchie samedi pour la première fois.

Ainsi, « à compter de lundi et pour une durée de trois semaines », « le recours au télétravail sera rendu obligatoire » quand c’est possible et « à raison de 3 jours minimum par semaine et si possible 4 jours », a-t-il dit. « Les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes en intérieur et 5000 personnes en extérieur », y compris dans les enceintes sportives, a-t-il annoncé. Mais pas de report de la rentrée scolaire prévue le 3 janvier, ni de couvre-feu pour le passage à la nouvelle année.

La Grèce va de son côté fermer, à partir du 3 janvier, les restaurants et bars à minuit et ne permettre des tablées que de six personnes dans ces établissements. Et les personnes dans les entreprises et les administrations publiques doivent passer à 50 % de télétravail à partir du 3 janvier et jusqu’au 16 janvier.

Le Danemark et l’Islande ont annoncé de nouveaux records de cas quotidiens de COVID-19. Et la Norvège a indiqué que le nouveau variant du coronavirus était désormais majoritaire dans la capitale, Oslo.

En Chine, qui se prépare aux Jeux olympiques d’hiver (du 4 au 20 février) et applique depuis l’an passé une « stratégie zéro COVID », la ville de Xi’an (nord) a promis d’imposer les mesures « les plus strictes » après le dépistage de plusieurs centaines de cas de COVID-19.

Les habitants de la ville sont contraints de rester chez eux depuis jeudi, avec le droit de sortir seulement une fois tous les trois jours pour le ravitaillement. Et à partir de lundi, seuls les automobilistes impliqués dans la lutte anti-épidémique ont le droit de prendre le volant.

Quatrième dose de vaccin

Le coronavirus s’étend jusqu’en mer. Selon le quotidien Washington Post, plusieurs navires de croisière se sont ainsi vu refuser l’escale dans des ports des Caraïbes.

Selon le CDC, la principale agence de santé publique aux États-Unis, plus de 60 navires de croisière font l’objet d’enquêtes des autorités sanitaires américaines après l’apparition de cas de COVID-19 à bord.

En Israël, un hôpital a commencé lundi à administrer une quatrième dose du vaccin anticoronavirus à ses soignants, dans le cadre d’un essai clinique qui devrait précéder une campagne nationale.

La pandémie de COVID-19 a fait au moins 5 398 049 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019 dans ce pays, selon un bilan établi lundi par l’AFP à partir de sources officielles. L’Organisation mondiale de la santé estime que le bilan réel pourrait être de deux à trois fois supérieur.

Un record de contaminations aux États-Unis Les contaminations quotidiennes à la COVID-19 aux États-Unis étaient en forte hausse à cause du variant Omicron et en passe d’atteindre un record datant de janvier, ont indiqué lundi les autorités sanitaires. « Nous sommes clairement sur une poussée à la verticale en ce moment », a expliqué sur la radio publique NPR Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison-Blanche dans la lutte contre la pandémie, commentant les données compilées par le New York Times. Le pays a enregistré 214 499 nouveaux cas dimanche, un bond de 83 % sur une moyenne de 14 jours, et se rapproche du record quotidien de 251 232 cas positifs, atteint en janvier 2021. Le nombre moyen quotidien de décès a également légèrement augmenté sur 14 jours (+3 %) avec 1328 morts. Mais le président Biden a refusé de céder à la panique : Omicron n’aura pas le même impact que la première vague de COVID-19, il y a un an, ou que le variant Delta cette année, a-t-il estimé, en raison de la campagne massive de vaccination et du dépistage. « Nous ne voyons pas les hospitalisations augmenter autant » qu’avant, a affirmé Joe Biden, 72 % de la population ayant reçu au moins une injection. Il a toutefois admis que certains hôpitaux du pays étaient « dépassés, en ce qui a trait à l’équipement et au personnel », par une hausse des hospitalisations, en majorité des personnes non vaccinées, qui sont encore nombreuses.

Les autorités sanitaires de New York ont également tiré la sonnette d’alarme sur « la hausse des hospitalisations pédiatriques associées à la COVID-19 ». « La plus forte hausse concerne la ville de New York, avec des admissions qui ont quadruplé » entre la semaine du 5 décembre et celle du 19 décembre. La moitié de ces admissions concernent des enfants de moins de 5 ans, qui ne sont pas encore en âge d’être vaccinés.