Lancement réussi du télescope spatial James Webb

Décollage réussi samedi pour le télescope spatial James Webb (JWST), attendu depuis trente ans par les astronomes du monde entier pour examiner l’Univers avec des moyens inégalés, qui va pouvoir rejoindre son poste d’observation, à 1,5 million de km de la Terre.

Le JWST, le plus puissant télescope spatial jamais conçu, a décollé avec une fusée Ariane 5 du Centre spatial guyanais à 12H20 GMT, avant de se séparer 27 minutes plus tard, comme prévu.

« Bonne séparation Webb télescope, Go Webb », a annoncé le directeur des opérations de lancement Jean-Luc Voyer depuis le bocal du centre de contrôle, à Kourou, sous des tonnerres d’applaudissements.



Here it is: humanity’s final look at @NASAWebb as it heads into deep space to answer our biggest questions. Alone in the vastness of space, Webb will soon begin an approximately two-week process to deploy its antennas, mirrors, and sunshield. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/DErMXJhNQd