Mexico demande à Washington de changer de politique migratoire après un accident meurtrier

Le Mexique a demandé vendredi aux États-Unis de réviser leur politique migratoire, au lendemain de la mort d’au moins 55 migrants en situation irrégulière dans un accident de camion dans le sud du pays.

Selon le dernier bilan des autorités, le drame a également fait 105 blessés, dont trois graves.

La plupart des victimes sont des ressortissants du Guatemala voisin (95 parmi les blessés) qui voyageaient cachés et entassés dans la remorque du camion, d’après la Garde nationale mexicaine.

Les victimes se rendaient vers Puebla, plus au nord, et sans doute vers la frontière américaine, quand le camion s’est renversé jeudi soir sur l’autoroute près de Tuxtla Gutiérrez, la capitale de l’État du Chiapas, frontalier du Guatemala. « Chaque personne cherchant une vie meilleure mérite la sécurité et la dignité », a déclaré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, « horrifié ». Le pape François s’est également dit « très peiné ».

Le président mexicain, Andres Manuel López Obrador, a demandé une « prise de conscience » et une prise en compte « des problèmes de fond », lors d’une conférence de presse. Les migrants centraméricains et haïtiens traversent le Mexique vers les États-Unis en nombre record cette année.

Le chef de l’État affirme avoir défendu cette position lors d’une rencontre avec le président Joe Biden mi-novembre. « Ce n’est pas un dossier simple pour le président Biden », a-t-il ajouté.

À Mexico, le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) a estimé qu’il fallait « d’autres options migratoires et ouvrir des voies légales pour éviter des tragédies comme celles-ci ».

Nombre record de migrants

Les migrants étaient entrés depuis « plusieurs jours » par la frontière avec le Guatemala, a indiqué le commandant de la Garde nationale, Luis Rodriguez Bucio. Le camion appartenait à une entreprise mexicaine, et son chauffeur s’est enfui, d’après M. Bucio.

Sur place, les habitants ont participé aux premiers secours. « Il y avait énormément de gens par terre, certains étaient déjà morts. Avec d’autres gars, on a fait ce qu’on a pu pour aider les secouristes à sauver ceux qui donnaient encore des signes de vie », a raconté Isaias Diaz, arrivé quelques minutes après le drame et visiblement éprouvé. « J’ai vu cinq ou six enfants blessés. Des gens avec des blessures aux jambes, aux côtes, à la tête, au cou, partout. »

Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a promis dans un message de condoléances sur Twitter « toute l’aide consulaire nécessaire, y compris des rapatriements ».

L’accident a eu lieu dans l’État du Chiapas, porte d’entrée des migrants qui partent d’Amérique centrale (Honduras et Salvador principalement) dans l’espoir de rejoindre les États-Unis. Traditionnel couloir de passage, le Mexique connaît cette année des arrivées records de migrants, venus non seulement du Honduras et du Salvador, mais aussi d’Haïti.

De janvier à octobre, le pays a enregistré 108 195 demandes d’asile, un record, d’après les derniers chiffres officiels.