Situation alimentaire délétère en Éthiopie

Plus de neuf millions de personnes ont désormais besoin d’aide alimentaire dans le nord de l’Éthiopie, en proie depuis plus d’un an à la guerre, a affirmé vendredi le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

Les récents développements du conflit en Éthiopie, où les rebelles tigréens menacent de marcher sur la capitale Addis Abeba, inquiètent la communauté internationale, qui tente d’obtenir un cessez-le-feu. Plusieurs États ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays, le dernier vendredi étant le Canada, qui leur a demandé de partir « immédiatement ».

Marqué par les atrocités et la famine, le conflit a fait plusieurs milliers de morts et plus de deux millions de déplacés. Vendredi, le PAM a sonné l’alarme : la situation humanitaire s’est rapidement détériorée au cours des derniers mois au Tigré, mais aussi dans les régions de l’Amhara et de l’Afar, où le conflit s’est étendu.

Selon un communiqué de l’organisation, 9,4 millions de personnes y souffrent de la faim « en conséquence directe du conflit en cours », contre environ 7 millions en septembre.

« La région Amhara [où les combats se déroulent] a observé la plus grande progression des chiffres, avec 3,7 millions de personnes désormais en besoin urgent d’aide alimentaire », dit le PAM.

« De tous les gens qui, dans le nord de l’Éthiopie, ont besoin d’aide, plus de 80 % [7,8 millions] sont au-delà de la ligne de front »

La malnutrition a également progressé à travers les trois régions et touche, selon les données du PAM, entre 16 et 28 % des enfants. En Amhara et au Tigré, 50 % des femmes enceintes et allaitantes sont mal nourries.

Vendredi, les rebelles du Front de libération du Tigré (TPLF) ainsi qu’un responsable d’hôpital ont fait état de deux frappes aériennes à Mekele, la capitale du Tigré, le TPLF évoquant un « drone » pour la première fois.

Des sources ont déclaré à l’AFP que la première frappe a atterri près de la maison d’un commandant rebelle et d’une colline abritant une mitrailleuse antiaérienne. La porte-parole du premier ministre Abiy Ahmed, Billene Seyoum, a dit n’avoir « aucune information » sur d’éventuelles frappes de drones à Mekele.

« Enterrer l’ennemi »

Le premier ministre a de son côté promis vendredi « d’enterrer l’ennemi » dans un message envoyé selon un média d’État depuis le front du conflit.

Vendredi, dans une entrevue diffusée par la chaîne d’État Oromia Broadcasting Corporation, le Prix Nobel de la paix 2019 s’est dit certain de la victoire face au Front de libération du Tigré (TPLF).

« Jusqu’à ce que nous enterrions l’ennemi […], jusqu’à ce que l’indépendance de l’Éthiopie soit confirmée, nous ne ferons pas marche arrière. Ce que nous voulons, c’est voir une Éthiopie debout pendant que nous mourrons », a dit Abiy Ahmed.