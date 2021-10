Biden à pied d’oeuvre pour retrouver la confiance de Macron

L’ambitieux plan de Joe Biden en faveur des familles et de l’environnement restait bloqué vendredi au Congrès, privant le président américain du succès qu’il espérait avant le début de la COP26. Le vaste plan, baptisé « Build Back Better » (« Reconstruire en mieux »), est une promesse de campagne qui prévoit de transformer en une décennie les secteurs de l’éducation, la santé et la lutte contre le changement climatique. Les démocrates, qui contrôlent la chambre basse, vont désormais étudier les détails des 2500 pages du plan dans les prochains jours. Mais ce sera trop tard pour Joe Biden, qui souhaitait arriver lundi au sommet international sur le climat à Glasgow avec en poche la ratification du « plus grand investissement jamais réalisé pour faire face à la crise climatique », selon lui. Le plan prévoit, entre autres, d’investir 550 milliards de dollars pour réduire à l’horizon 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% par rapport aux niveaux de 2005.