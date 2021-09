La situation au Myanmar commande une «réponse internationale» urgente

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, réclame une « réponse internationale » urgente à la crise politique créée au Myanmar par le coup d’État militaire du 1er février, dans un rapport récent publié mercredi par les Nations unies.

Dans ce document sur « la situation des droits de la personne des musulmans rohingyas et des autres minorités au Myanmar », le chef de l’ONU affirme aussi craindre que l’emprise des militaires ne devienne de plus en plus difficile à contrer.

« Il est urgent d’organiser une réponse internationale et régionale unifiée pour aider à remettre le Myanmar sur la voie de la réforme démocratique », souligne-t-il dans ce document daté du 31 août. Aucune explication n’a été donnée par l’organisation sur le long délai avant sa publication.

En vue de l’Assemblée générale annuelle de l’ONU, dont la semaine de débat général s’est achevée lundi, les États-Unis, la Russie et la Chine avaient conclu un accord pour empêcher ce pays de s’exprimer à la tribune prestigieuse des Nations unies, a confié à l’AFP un diplomate de haut rang.

L’ambassadeur nommé par la junte en mai n’a toujours pas été agréé par l’ONU, dont l’Assemblée générale avait approuvé en juin une rare résolution non contraignante condamnant le coup d’État. Le texte avait été approuvé par 119 pays ; 36 dont la Chine s’étaient abstenus, et un, la Biélorussie, avait voté contre.

En attendant que l’Assemblée tranche sur la représentation du Myanmar, l’ambassadeur myanmarais Kyaw Moe Tun, nommé par l’ex-dirigeante civile Aung San Suu Kyi, a conservé le siège de son pays à l’ONU.

« De plus en plus difficile »

L’effort international « doit s’accompagner de la libération immédiate du président Win Myint, d’Aung San Suu Kyi et d’autres représentants de l’État », indique António Guterres dans son rapport. Il doit aussi y avoir « un accès et une assistance humanitaires immédiats, en particulier pour les communautés vulnérables, parmi lesquelles les musulmans rohingyas, dont beaucoup vivent en exil au Bangladesh et dans d’autres pays », ajoute-t-il.

« Il pourrait devenir de plus en plus difficile d’empêcher les militaires de consolider leur pouvoir », mais il « importe de soutenir les aspirations démocratiques du peuple du Myanmar », estime aussi le chef de l’ONU.

Le Myanmar est en proie à des troubles depuis le 1er février, date qui a mis fin à une parenthèse démocratique de 10 ans. La répression militaire contre les opposants est sanglante, avec plus de 1100 civils tués et 8400 emprisonnés, selon une ONG locale, l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP).