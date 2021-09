Premier décès en Nouvelle-Zélande lié au coronavirus en six mois

La Nouvelle-Zélande a enregistré vendredi son premier décès lié à la COVID-19 en six mois, bien que les autorités sanitaires aient déclaré samedi qu’elles avaient maîtrisé la dernière vague liée au variant Delta.

Une femme de 90 ans, qui présentait des comorbidités et ne pouvait être ventilée ou recevoir des soins intensifs, est décédée dans un hôpital d’Auckland (nord) dans la nuit de vendredi à samedi.

Elle est la 27e personne à mourir de la COVID en Nouvelle-Zélande et la première depuis le 16 février cette année.

Selon les autorités, elle a été contaminée par un membre de son foyer à Auckland, la principale ville du pays avec une population d’environ 1,7 million d’habitants.

La Nouvelle-Zélande est aux prises avec l’épidémie de COVID-19 depuis que le premier cas transmis localement en six mois, détecté à la mi-août, entraînant le confinement du pays de cinq millions d’habitants.

Depuis lors, 782 cas ont été enregistrés, principalement à Auckland, qui reste au niveau 4 de confinement, le maximum, tandis que le reste du pays a été ramené au niveau 3.

Ce décès est « un rappel profondément triste de la raison pour laquelle les mesures que nous prenons actuellement sont si importantes », a déclaré la Première ministre Jacinda Ardern.

« Nos Néo-Zélandais les plus âgés et ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents sont de loin les plus exposés au virus et c’est l’une des raisons pour lesquelles les mesures de confinement sont un outil si important pour arrêter sa propagation. »

Seuls 20 nouveaux cas positifs ont été signalés samedi, en baisse par rapport aux 84 nouveaux cas signalés le week-end dernier, au pic de la dernière vague.

La directrice de la santé publique Caroline McEnlay, a qualifié d’« encourageante » la diminution du nombre de nouveaux cas au cours de la semaine écoulée.

« Nous parvenons à briser la chaîne de transmission », a-t-elle déclaré.