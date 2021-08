L’ouragan Ida pourrait nuire à l’approvisionnement énergétique des États-Unis

Les dommages que pourrait causer l’Ouragan Ida aux raffineries et aux usines pétrochimiques sur la trajectoire prévue des inondations et des ondes de tempête suscitent des inquiétudes.

Près de 300 plateformes en mer au sud de la Louisiane — soit la moitié des plateformes habitées du golfe du Mexique — ont été évacuées avant la tempête, leur production temporairement interrompue, a déclaré le U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforcement sur son site Internet. Les plateformes flottantes ont également été évacuées. Au total, plus de 80 % de la production de pétrole et de gaz du Golfe a été interrompue, a indiqué l’agence.

Mais une préoccupation potentiellement plus grande était le sort des raffineries et des usines pétrochimiques le long du fleuve Mississippi entre Bâton-Rouge et La Nouvelle-Orléans qui sont situées sur ou à proximité de la trajectoire prévue d’une tempête dont les vents maximums soutenus devraient atteindre 209 km/h lorsqu’elle touchera terre, ce qui est prévu pour tard dimanche.

Les 17 raffineries de pétrole de la Louisiane représentent près d’un cinquième de la capacité de raffinage du pays. C’est dire qu’une capacité de raffinage de quatre millions de barils est à risque, a déclaré Richard Joswick, le grand patron de S&P Global Platts Analytics.

L’Energy Information Administration a déclaré qu’Ida pourrait affecter l’approvisionnement énergétique local, en particulier le carburant et l’électricité. Ses cartes montrent plus d’une douzaine d’usines le long du corridor pétrochimique qui sont vulnérables aux inondations.

Il est moins clair si l’approvisionnement du pays en combustible pouvait être affecté. La consommation quotidienne de pétrole des États-Unis est d’un peu moins de 20 millions de barils par jour. Les analystes estiment qu’il était trop tôt pour le dire, bien que Platts ait estimé que la tempête pourrait empêcher la production de 765 000 barils par jour dans le golfe.

M. Joswick a déclaré que tout impact sur les prix du pétrole causé par Ida serait probablement le plus important en ce qui concerne l’essence, mais qu’il est probable que le prix revienne aux niveaux d’avant la tempête dans une à trois semaines.

Le nombre de raffineries et d’usines pétrochimiques qui pourraient être fermées demeure inconnu pour le moment.

L’entreprise Phillips 66 arrêtait la production de sa raffinerie du Mississippi, située immédiatement au sud de La Nouvelle-Orléans à Belle Chasse, en Louisiane, en partie à cause du « potentiel d’onde de tempête », a expliqué son porte-parole Bernardo Fallas. La capacité quotidienne de cette raffinerie est de 250 000 barils.

Exxon Mobil a indiqué que sa raffinerie de Bâton-Rouge, qui produit environ 520 000 barils de brut par jour, a continué de fonctionner tandis que Chevron a dit avoir arrêté ses opérations dans les terminaux du fleuve Mississippi et de la côte du golfe et leurs systèmes de pipelines connexes. Shell, Marathon et Valero ont également des raffineries à proximité de la trajectoire prévue de la tempête.

« L’industrie a vécu cela peut-être trop souvent au cours des dernières décennies », a déclaré Peter McNally, analyste énergétique chez Third Bridge, à propos de l’ouragan. Plusieurs raffineries de Lake Charles, à l’ouest de la trajectoire prévue d’Ida, ont subi des dommages causés par le vent lors de l’ouragan Laura il y a presque exactement un an.

Le météorologue Jeff Masters, qui a piloté des missions relatives aux ouragans pour le gouvernement et qui a fondé Weather Underground, a affirmé qu’Ida devrait traverser « au pire endroit pour un ouragan ».

Alors que les raffineries et les usines pétrochimiques sont généralement construites pour résister aux vents violents, elles ne sont pas nécessairement préparées pour des eaux élevées, un problème croissant, car le réchauffement climatique entraîne des précipitations plus importantes lors des grosses tempêtes.

M. McNally a déclaré que l’industrie est particulièrement préoccupée par les inondations, qui ont causé beaucoup de dommages en 2017 avec l’ouragan Harvey dans la région de Houston, où des produits pétroliers ont été déversés sur des pétroliers et des usines chimiques inondés.

« La Louisiane est basse, elle est donc sujette aux inondations. Ces choses sont conçues pour résister aux vents, mais ont davantage de difficulté à gérer les inondations », a-t-il dit.

60 % de l’essence utilisée sur la côte est est expédiée depuis la côte du Golfe, en grande partie par le pipeline Colonial, qui se trouve sur le tracé de la tempête.