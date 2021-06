L’OTAN adopte un ton ferme face à Moscou et Pékin

Les dirigeants de l’OTAN, rassurés par la volonté du président américain, Joe Biden, de « revitaliser » les alliances, ont décidé de serrer les rangs lors de leur sommet annuel lundi pour affronter « les nouveaux défis » posés par la Russie et par la Chine.

« Il y a une prise de conscience croissante, ces deux dernières années, que nous avons de nouveaux défis. Nous avons la Russie qui n’agit pas d’une manière conforme à ce que nous avions espéré. Et aussi la Chine », a souligné le président américain, insistant sur « la nécessité d’une plus grande coordination » entre alliés, avant l’ouverture du sommet.

« Nous allons adresser un message important à Moscou : nous restons unis et la Russie ne saura pas nous diviser », a prévenu le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), le Norvégien Jens Stoltenberg.

Joe Biden doit rencontrer le président russe, Vladimir Poutine, mercredi à Genève (Suisse), dernière étape d’un périple en Europe pour un sommet du G7 au Royaume-Uni, suivi par le sommet de l’OTAN et un sommet avec les présidents des institutions de l’UE mardi à Bruxelles.

Le sommet de l’OTAN, qui a commencé à 13 h 00 (7 h au Québec), durera trois heures et doit adopter une déclaration finalisée non sans difficulté dimanche, a-t-on appris auprès des délégations.

« Pas de nouvelle guerre froide »

Deux points majeurs ressortent déjà : une position de fermeté avec une ouverture au dialogue vis-à-vis de la Russie et la prise en compte des défis posés par la montée en puissance de Pékin.

« La Chine n’est pas notre adversaire, notre ennemi. Il n’y aura pas de nouvelle guerre froide avec la Chine. Mais nous devons faire face aux défis posés par la Chine pour notre sécurité », a souligné Jens Stoltenberg.

« Nous constatons que la Russie et la Chine coopèrent de plus en plus ces derniers temps, tant sur le plan politique que militaire. Il s’agit d’une nouvelle dimension et d’un défi sérieux pour l’OTAN », a-t-il expliqué dans un entretien au quotidien allemand Die Welt avant le sommet.

Joe Biden a souhaité que « le défi sécuritaire posé par la Chine figure dans le communiqué », a indiqué la Maison-Blanche.

Certains alliés ont renâclé. « Le cœur de l’OTAN, c’est la sécurité de l’espace euro-atlantique. L’heure n’est pas à la dilution de l’effort », a soutenu la présidence française.

« Vous ne verrez pas des paragraphes et des paragraphes sur la Chine dans le communiqué et le langage ne sera pas incendiaire. Il sera clair, direct et sans détour », a assuré dimanche le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Adapter l’Alliance

Le sommet va également lancer la révision du concept stratégique de l’Alliance adopté en 2010 pour la préparer à faire face aux nouvelles menaces dans l’espace et le cyberespace.

Mais l’OTAN doit aussi panser les plaies ouvertes par l’ex-président Donald Trump (2017-2021). Le retrait américain d’Afghanistan, décidé sans concertation avec ses alliés, a mis à mal la crédibilité des opérations extérieures de l’Alliance.

L’Europe est en outre devenue plus vulnérable après la sortie des États-Unis de plusieurs traités conclus avec Moscou sur la limitation des armes nucléaires.

Enfin, la méfiance manifestée par Donald Trump à l’égard des Européens a échaudé le Vieux Continent. Et son refus de rappeler la Turquie à ses obligations a exacerbé les tensions avec l’Union européenne.

Face à ce constat d’affaiblissement, le président français, Emmanuel Macron, avait jugé l’Alliance « en état de mort cérébrale ». « L’OTAN doit bâtir une règle de conduite entre alliés », a-t-il soutenu à la veille du sommet.

Le président français s’est entretenu en tête-à-tête avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan, pour « clarifier » les nombreux sujets de contentieux entre les deux pays.

Joe Biden rencontrera M. Erdogan à la fin du sommet. Le président américain doit ménager la susceptibilité d’Ankara, prêt à assumer la sécurité de l’aéroport de Kaboul, indispensable au maintien d’une présence occidentale en Afghanistan.

« L’Alliance doit se consulter davantage et investir mieux », plaide Jens Stoltenberg.

Les Européens se disent prêts. Mais ils veulent « la pleine reconnaissance » de leur contribution à la sécurité collective et demandent à être associés aux négociations sur la maîtrise des armements, avertit la France.

Encore faut-il que les Américains les jugent « fiables ». Parmi les pays de l’Union européenne, 21 sont membres de l’OTAN, mais huit seulement tiennent l’engagement de consacrer 2 % de leur PIB à leurs dépenses militaires. La France est du nombre, mais pas l’Allemagne, ni l’Italie, ni l’Espagne.