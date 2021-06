Après plus d’un an « sur pause », plusieurs pays commencent à rouvrir leurs frontières aux voyageurs, réanimant tranquillement l’industrie touristique. Bien que les voyages non essentiels soient toujours déconseillés par l’Agence de la santé publique du Canada, de nombreuses destinations acceptent les voyageurs canadiens, à condition qu’ils se soumettent à certaines restrictions.