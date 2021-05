En Europe et en Inde, des situations plus contrastées que jamais

Écoles, commerces et déplacements ont repris lundi après des mois de restrictions dans plusieurs pays d’Europe, sous l’œil prudent des gouvernements, tandis que la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages en Inde.

Les campagnes de vaccination menées activement dans plusieurs pays occidentaux ont permis aux autorités d’entreprendre une réouverture de leurs économies et une levée des restrictions individuelles. Mais la pandémie de COVID-19, qui a coûté la vie à près de 3,3 millions de personnes, continue de progresser ailleurs dans le monde, ravivant les craintes sur l’inégalité de l’accès aux vaccins.

Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe avec plus de 127 000 morts, les autorités sanitaires ont abaissé lundi le niveau d’alerte relatif à la pandémie, le passant de quatre à trois sur une échelle en comptant cinq. Cette nouvelle étape prendra effet le 17 mai. Les Britanniques devraient être autorisés à se rencontrer dans des endroits clos à six personnes maximum tandis que pubs et restaurants devraient pouvoir servir leurs clients en salle.

Depuis le lancement de la campagne début décembre, plus de 35 millions des 68 millions d’habitants du Royaume-Uni ont reçu une première dose de vaccin. « Nous pouvons maintenant déconfiner avec prudence, mais de manière irréversible », a commenté le premier ministre Boris Johnson dans un communiqué.

En Espagne, un vent de liberté s’est levé dimanche avec la fin de l’état d’urgence sanitaire ; les habitants ont pu sortir de leur région ou se rassembler dans la rue le soir. Dans plusieurs villes du pays, cris, applaudissements et musique ont marqué à minuit la fin de ce régime d’exception imposé depuis octobre et la levée dans la plupart des régions du couvre-feu. Mais les images de centaines de fêtards sans respect des gestes barrières à Madrid et ailleurs ont entraîné un appel à « la responsabilité ». « La fin du régime d’exception ne veut pas dire la fin des restrictions », a averti le ministre de la Justice, Juan Carlos Campo.

En Allemagne, les plus de 7 millions de personnes vaccinées bénéficient désormais d’assouplissements des strictes règles sanitaires.

À Milan, dans le nord de l’Italie, c’est le célèbre théâtre de la Scala qui rouvre lundi soir au public. « Je suis sûr qu’avec le retour des spectateurs à la Scala, il y aura des larmes de bonheur », a estimé son directeur Dominique Meyer.

L’île méditerranéenne de Chypre rouvre ses frontières lundi aux touristes vaccinés en provenance de 65 pays, tandis qu’en Grèce, toutes les écoles ont rouvert après six mois de fermeture.

L’Irlande aussi peut souffler un peu : après de longs mois de confinement, les déplacements à l’intérieur du pays sont autorisés et les commerces non essentiels peuvent rouvrir, sur rendez-vous.

La question des vaccins

Sur le front de la stratégie vaccinale, l’Union européenne n’a pas renouvelé pour l’instant son contrat de fourniture avec AstraZeneca pour après le mois de juin, a indiqué dimanche le commissaire européen Thierry Breton. Pour autant, ce responsable a laissé planer le doute quant à savoir si cette décision signifiait une fin de non-recevoir définitive pour le vaccin d’AstraZeneca. « Ce n’est pas encore fait, attendez », a-t-il dit.

Le vaccin d’AstraZeneca a pâti de très forts retards de livraison qui ont poussé l’UE à introduire une action en justice contre le laboratoire suédo-britannique.

En Norvège, un comité d’experts mis en place par le gouvernement a pour sa part recommandé de renoncer à ce vaccin, mais aussi à celui de Johnson & Johnson, en raison des risques très rares de thrombose grave.

L’Agence européenne des médicaments se rend de son côté lundi en Russie pour inspecter les sites de production du vaccin Spoutnik V, toujours pas autorisé dans l’UE, même si la Hongrie a commencé à l’utiliser.

Regain de la pandémie en Asie

Ailleurs dans le monde, la pandémie connaît un regain parfois spectaculaire, comme en Inde où le pays de 1,3 milliard d’habitants enregistre record macabre sur record macabre.

Pour la première fois samedi, plus de 4000 personnes sont mortes de la COVID-19 en 24 heures et plus de 400 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées, selon les chiffres officiels que certains experts estiment largement sous-évalués.

Le variant du coronavirus découvert dans ce pays est plus contagieux et présente des caractéristiques qui pourraient rendre les vaccins moins efficaces, contribuant à l’accélération de l’épidémie en Inde, a averti samedi la scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Soumya Swaminathan. L’allemand BioNTech a néanmoins assuré lundi que face aux variants actuels, il n’était pas nécessaire de modifier la formule de son vaccin développé avec l’américain Pfizer.

L’Inde, qui est le plus grand producteur mondial de vaccins, n’a jusqu’à présent administré deux doses qu’à 2 % de sa population.

La Chine, premier pays frappé par la pandémie dès la fin 2019, va quant à elle installer une « ligne de démarcation » au sommet de l’Everest pour éviter tout risque de contamination à la COVID-19 par des alpinistes en provenance du Népal.

Au Japon, la recrudescence de la pandémie a entraîné le report d’une visite prévue les 17 et 18 mai du président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach. Les JO de Tokyo doivent s’ouvrir dans 74 jours (23 juillet-8 août).

Et avant la fête musulmane de l’Aïd al-Fitr, marquant la fin du ramadan cette semaine, la Malaisie a annoncé de nouvelles restrictions après une forte hausse des contaminations.