Poutine responsable de «choses terribles», estime Trudeau

Vladimir Poutine est « responsable de toutes sortes de choses terribles », selon le premier ministre Justin Trudeau, qui n’est toutefois pas allé jusqu’à qualifier le président russe de « tueur », comme l’a fait Joe Biden.

« Que ce soit l’invasion de la Crimée, les importantes cyberattaques dont il est responsable et la tentative de déstabiliser nos démocraties, je suis certain qu’il est responsable de toutes sortes de choses terribles parce que son comportement continue de le démontrer », a laissé tomber M. Trudeau en entrevue à la chaîne Sirius XM mercredi.

Le premier ministre canadien, peu habitué à critiquer les autres dirigeants en public, était interrogé sur les récents propos du président américain visant son homologue russe. Questionné sur le fait de savoir s’il considérait lui aussi M. Poutine comme un « tueur », M. Trudeau a répondu qu’il ne détenait « pas d’information » lui permettant de l’affirmer.

« Ni un soutien ni un ami »

Le dirigeant libéral a par ailleurs rappelé avoir rencontré Vladimir Poutine à quelques reprises à l’étranger depuis son arrivée au pouvoir en 2015. « J’ai toujours eu l’impression qu’il vous regardait et qu’il vous disait ce qui l’arrange à un moment donné, a-t-il confié. Ce que le monde occidental ou le Canada pensent de lui ne l’intéresse pas particulièrement. »

M. Poutine n’est « ni un soutien ni un ami » du Canada, a ajouté Justin Trudeau. « Nous devons rester lucides et clairvoyants dans notre façon de l’approcher. »

Quelques heures plus tôt, Ottawa avait annoncé de nouvelles sanctions contre neuf responsables russes pour protester contre le traitement infligé au principal opposant de M. Poutine, Alexeï Navalny.

Ce dernier est revenu en Russie en janvier dernier d’une convalescence en Allemagne, après un empoisonnement dont il tient le président russe Vladimir Poutine pour responsable. Il a été arrêté dès son arrivée et fait désormais face à sa première longue peine de prison en près d’une décennie de démêlés avec les autorités.

Lors d’une interview sur la chaîne ABC la semaine dernière, le président Biden avait dit penser que Vladimir Poutine était « un tueur ». Il a également promis de faire payer au chef du Kremlin « le prix » pour l’ingérence russe dans la dernière élection présidentielle américaine, provoquant la première crise diplomatique de son mandat.