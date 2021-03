Ottawa annonce des sanctions en réponse à la répression des Ouïghours en Chine

Le Canada impose des sanctions contre des fonctionnaires chinois pour des violations des droits de la personne dans la région autonome du Xinjiang.

Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a déclaré qu’en franchissant cette étape, le Canada se joint à ses partenaires pour demander à la Chine de mettre fin à sa campagne systématique de répression de la minorité ouïghoure.

Cette décision est prise de concert avec le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne.

Le gouvernement fédéral affirme que les preuves s’accumulent sur des violations systémiques des droits de la personne par les autorités chinoises contre plus d’un million d’Ouïghours et d’autres minorités ethniques musulmanes en raison de leur religion et de leur appartenance ethnique. Les sanctions arrivent après des semaines de pression au Canada pour que le gouvernement prenne des mesures plus énergiques en réponse aux atrocités présumées en Chine, dont ce régime nie l’existence.

La Chambre des communes a voté le mois dernier pour déclarer qu’il s’agissait d’un génocide, mais le premier ministre et la quasi-totalité de son cabinet se sont abstenus de voter.

Au sud de la frontière, on a aussi levé le ton. « Les autorités chinoises continueront de subir des conséquences tant que des atrocités ont lieu au Xinjiang », a prévenu depuis Washington la responsable du secrétariat au Trésor qui supervise les programmes de sanctions, Andrea Gacki.

Ces annonces interviennent après l’imposition par l’Union européenne de sanctions contre quatre personnes et une entité gouvernementale, également pour les violations des droits de la personne au Xinjiang.

Les organisations de défense des droits de la personne accusent la Chine d’avoir fait interner jusqu’à un million de musulmans ouïghours dans des camps du Xinjiang. La Chine dément catégoriquement et affirme que les « camps » sont des « centres de formation professionnelle » destinés à éloigner la population de l’extrémisme religieux et du séparatisme, après des attentats meurtriers commis par des Ouïghours..