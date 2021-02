La COVID-19 a fait plus de 2,5 millions de morts dans le monde

Plus de 2,5 millions de morts de la COVID-19 ont officiellement été enregistrées dans le monde depuis le début de la pandémie en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans officiels fournis par les autorités jeudi.

Au total, 2 500 172 décès ont été recensés, pour 112 618 488 cas déclarés. L’Europe, avec 842 894 morts, est la région la plus endeuillée, devant l’Amérique latine/Caraïbes (667 972) et les États-Unis/Canada (528 039). Cinq pays (les États-Unis, le Brésil, le Mexique, l’Inde et le Royaume-Uni) concentrent près de la moitié des décès.



D'autres détails suivront.