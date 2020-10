Erdogan appelle à boycotter la France

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a appelé lundi au boycott des produits français, ajoutant une pierre aux critiques qui pleuvent sur Emmanuel Macron au Moyen-Orient après de récents propos défendant la liberté de caricaturer le prophète Mahomet et la liberté d’expression.

« Tout comme en France certains disent “n’achetez pas les marques turques”, je m’adresse d’ici à ma nation : surtout ne prêtez pas attention aux marques françaises, ne les achetez pas », a déclaré M. Erdoğan dans un discours à Ankara.

« Une campagne de lynchage semblable à celle contre les Juifs d’Europe avant la Deuxième Guerre mondiale est en train d’être menée contre les musulmans », a-t-il ajouté, accusant certains dirigeants européens de « fascisme » et de « nazisme ».

À deux reprises, ce week-end, le président turc avait mis en cause la « santé mentale » du président français, Emmanuel Macron, dénonçant ses positions vis-à-vis des musulmans.

Le discours de M. Macron lors d’un hommage national au professeur décapité dans un attentat islamiste le 16 octobre pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet en classe avait notamment suscité sa colère.

Emmanuel Macron avait promis que la France continuerait de défendre les caricatures, notamment celles du prophète Mahomet.

La Turquie a condamné lundi «l'assassinat monstrueux» du professeur Samuel Paty, après avoir été accusée de l'avoir passé sous silence.

« Nous condamnons vigoureusement l'assassinat monstrueux de Samuel Paty et nous rejetons cette barbarie. Cet assassinat ne peut aucunement être justifié », a déclaré le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, sur Twitter.

Le président français a toutefois enregistré une série de soutiens en Europe, à commencer par le premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

À lire aussi: Le monde musulman ne décolère pas devant Macron

« Les propos du président Erdoğan à l’encontre du président Emmanuel Macron sont inacceptables. Les Pays-Bas défendent résolument aux côtés de la France les valeurs communes de l’Union européenne. Pour la liberté d’expression et contre l’extrémisme et le radicalisme », a-t-il publié sur Twitter.

De son côté, la chancelière allemande, Angela Merkel, a condamné les propos « diffamatoires » du président turc envers son collègue français.

Dimanche, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, avaient également manifesté leur soutien au président français.

« Chantage »

Dès samedi soir, des produits français ont été retirés des rayons de supermarchés à Doha, au Qatar.

En Jordanie, des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des rayons de supermarchés vidés de leurs produits français, ou remplacés par ceux d’autres pays. Les vidéos étaient accompagnées de mots-clics « France Boycott » ou « Our Prophet is a red line » (Le prophète est notre ligne rouge).

Le chef de la chambre de commerce d’Amman, Khalil Haj Tawfeeq, a écrit à l’ambassadeur de France en Jordanie pour qu’Emmanuel Macron s’excuse immédiatement.

Des appels à manifester ont été lancés pour lundi dans la bande de Gaza et pour mardi à Amman. Ce week-end, plusieurs rassemblements ont eu lieu, en Tunisie ou dans certaines régions de Syrie, même s’ils n’ont réuni que quelques dizaines de personnes.

« Il n’est pas question de céder au chantage », a dénoncé Geoffroy Roux de Bézieux, le chef du Medef, le principal syndicat patronal en France, appelant les entreprises françaises à faire passer leurs « principes » avant les affaires.

Les entreprises de l’agroalimentaire, du luxe et des cosmétiques pourraient être particulièrement touchées par ce boycott dans les pays du Maghreb et du Proche et du Moyen-Orient.

Piratage et propagande islamiste

Plusieurs dizaines de petits sites Internet français ont par ailleurs été touchés par une vague de piratages informatiques consistant à leur faire afficher des messages de propagande islamiste, a constaté lundi l’AFP.

Des messages tels que « Victoire pour Mohammed, victoire pour l’Islam et Mort à la France » et un montage représentant Emmanuel Macron grimé en cochon étaient affichés à la place de la page d’accueil de sites d’associations de retraités, de commerces ou de petites mairies.

Lundi, la ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot a appelé à « l’apaisement », expliquant que la France ne luttait pas « contre les musulmans français » mais contre « l’islamisme et le terrorisme ».

La veille, le ministère des Affaires étrangères français a déclaré que « les appels au boycott sont sans aucun objet et doivent cesser immédiatement, de même que toutes les attaques dirigées contre notre pays, instrumentalisées par une minorité radicale ».

Emmanuel Macron avait publié peu après sur Twitter : « La liberté, nous la chérissons ; l’égalité, nous la garantissons ; la fraternité, nous la vivons avec intensité. Rien ne nous fera reculer, jamais ».

Outre M. Erdogan, plusieurs responsables politiques dans le monde musulman ont également critiqué Emmanuel Macron.

Au Pakistan, le premier ministre Imran Khan l’a accusé d’« attaquer l’islam ».

Le ministère des Affaires étrangères marocain a fait savoir que le Royaume condamnait « vigoureusement la poursuite de la publication des caricatures outrageuses à l’islam et au prophète ».

Les talibans ont aussi condamné les « déclarations du président français » dans un communiqué, les qualifiant d’« ignorantes et islamophobes ».