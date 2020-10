Durcissement des restrictions en Europe et en Chine

Les sociétés pharmaceutiques américaines Johnson & Johnson et Eli Lilly ont suspendu lundi et mardi des essais cliniques d’un vaccin et d’un traitement expérimental contre la COVID-19, respectivement, le temps d’évaluer d’éventuels effets secondaires chez des participants, un nouveau contretemps dans la lutte contre la pandémie.

On ignore la nature exacte des alertes sanitaires qui ont déclenché les pauses dans les essais, ni combien de temps il faudra aux sociétés pour enquêter et décider, ou non, de reprendre les essais, qui sont parmi les plus attendus et les plus surveillés au monde.

Mais même s’il s’agit d’une fausse alerte, ces pauses causent des retards malvenus dans la bataille contre le coronavirus. Un projet de vaccin parmi les plus prometteurs, celui d’AstraZeneca et Oxford, était bien avancé lorsqu’une maladie inexpliquée chez un participant est apparue début septembre. L’essai s’est arrêté quelques jours au Royaume-Uni et dans d’autres pays, mais il reste suspendu aux États-Unis, sans qu’on sache pourquoi.