De nouvelles accumulations de cas de COVID-19 sèment l’inquiétude

La Corée du Nord a déclaré « l’urgence maximale » après la découverte sur son sol d’un premier cas « soupçonné » de coronavirus, et ordonné le confinement de la ville de Kaesong, où il a été détecté. Le leader nord-coréen, Kim Jong-un, a présidé samedi une réunion d’urgence du bureau politique du parti au pouvoir pour mettre en oeuvre « un système d’urgence maximale et lancer le plus haut niveau d’alerte » afin de contenir le virus, a annoncé l’agence officielle KCNA. Si confirmé, il s’agirait du premier cas officiellement recensé de COVID-19 en Corée du Nord, où l’infrastructure du système de santé est particulièrement inadéquate pour traiter une telle épidémie. KCNA rapporte que les soupçons concernent une personne qui avait fui le pays il y a trois ans et « est rentrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation » qui fait office de frontière avec la Corée du Sud. Pyongyang affirmait jusqu’alors n’avoir recensé aucun cas de la pandémie qui s’est propagée sur tous les continents, et qui est née dans la Chine voisine.