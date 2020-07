Le seuil des 600 000 morts du coronavirus dans le monde est dépassé

Les Européens redoutaient dimanche de voir les négociations à Bruxelles sur un massif plan de relance post-coronavirus s’achever sur un échec, au moment où la pandémie a franchi le cap des 600 000 morts dans le monde.

Face à la progression du virus, qui poursuit sa flambée sur le continent américain, et à la menace d’une deuxième vague, notamment en Europe, de nombreux pays renforcent leur arsenal sanitaire, élargissent le port du masque ou reconfinent localement.

Ainsi en France, le masque sera obligatoire dès lundi dans les lieux publics clos pour tenter d’enrayer la multiplication des foyers actifs, deux mois après la sortie du confinement.

À Hong Kong, où la cheffe de l’exécutif, Carrie Lam, a fait état dimanche d’une situation « critique » avec un record de plus de 100 infections recensées en 24 heures, de nouvelles mesures sont également annoncées, dont un projet de rendre obligatoire le port du masque dans les espaces publics intérieurs, ou encore l’obligation de travailler depuis la maison pour le personnel non essentiel de la fonction publique.

Difficiles négociations

Pendant ce temps à Bruxelles, les dirigeants des 27 pays de l’Union européenne tentaient, pour le troisième jour consécutif, d’aboutir à un difficile compromis sur un plan de relance destiné à venir en aide à leurs économies, mises à genoux par la pandémie.

Malgré la « bonne volonté » des 27, « il est aussi possible qu’aucun résultat ne soit obtenu » dimanche, a prévenu la chancelière allemande Angela Merkel à son arrivée au sommet pour cette journée qualifiée de « décisive ». Le président français Emmanuel Macron, qui défend ce plan à ses côtés, a lui prévenu que les « compromis » ne pouvaient pas se faire « au prix de l’ambition européenne ».

« J’ai rarement vu en 7 ans des positions aussi diamétralement opposées, sur beaucoup de points », a observé le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel.

Selon lui, trois points principaux sont « à clarifier » : le volume du fonds de relance, la façon d’administrer les fonds, et la corrélation avec le respect de l’État de droit dans les pays bénéficiaires.

Et la nécessaire unanimité des 27 États membres rend un compromis particulièrement difficile.

Les discussions n’avaient toujours pas permis dimanche de faire plier les Pays-Bas et leurs alliés, les pays dits « frugaux » (Danemark, Suède et Autriche), ainsi que la Finlande. Très réservés sur ce plan, ces pays adeptes de l’orthodoxie budgétaire préféreraient que l’aide prenne la forme de prêts, que chaque État aurait à rembourser, plutôt que de subventions.

Le dernier projet proposé par le président du Conseil européen Charles Michel prévoit toujours un plan de 750 milliards d’euros, désormais composé de 300 milliards sous forme de prêts et 450 milliards de subventions — qui n’auront pas à être remboursés par les bénéficiaires — contre 250 milliards de prêts et 500 milliards de subventions initialement.

100 000 morts en 21 jours

La COVID-19, qui a contaminé plus de 14 millions de personnes et fait au moins 601 822 morts depuis fin décembre, selon un bilan établi dimanche par l’AFP, continue de se propager, reprenant de la force dans de très nombreux pays.

Le nombre de décès a doublé en un peu plus de deux mois et plus de 100 000 morts ont été enregistrés en 21 jours, depuis le 28 juin.

« Nous avons été mis à genoux par un virus microscopique. La pandémie a démontré la fragilité de notre monde », a lancé samedi le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres.

Partout, la crise sanitaire se double d’une crise économique et sociale, comme à Los Angeles où des « frigos communautaires » ont fait leur apparition dans les rues, offrant de la nourriture gratuite à ceux qui en auraient besoin. « Si vous avez besoin de vider le frigo, personne ne va vous juger. Si vous avez besoin d’une tomate ou si vous n’y mettez qu’une tomate, vous pouvez », dit à l’AFP Marina Vergara, bénévole et organisatrice de L.A. Community Fridges, qui a déjà installé sept appareils dans la ville et souhaiterait en mettre davantage.

Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de contaminations confirmées (140 120 décès pour 3,7 millions de cas), et connaissent depuis plusieurs semaines une flambée des infections dans le Sud et l’Ouest.

Suivent ensuite le Brésil (78 772 morts), le Royaume-Uni (45 273), le Mexique (38 888) et l’Italie (35 042).

Le reconfinement, une mesure de « dissuasion nucléaire »

En Espagne, face à un quasi triplement du nombre de cas en une semaine, les quatre millions d’habitants de Barcelone, la deuxième ville du pays, sont appelés depuis samedi à « rester chez eux », les autorités tentant ainsi d’éviter un nouveau confinement obligatoire.

En Grande-Bretagne, le premier ministre Boris Johnson a prévenu qu’il n’utiliserait qu’en dernier ressort la carte du reconfinement et a comparé une telle solution à une mesure de « dissuasion nucléaire », dans une interview dimanche au Daily Telegraph.

Il espère un retour à la normale « pour Noël » malgré de vives craintes à propos une deuxième vague. Un risque que le conseiller scientifique de son gouvernement, Patrick Vallance, a jugé « élevé ».

Le virus continue aussi ses ravages en Amérique centrale, où les hôpitaux sont au bord de l’effondrement et les protestations de soignants se multiplient. « Je suis médecin, pas martyr » proclament, devant le plus grand hôpital de Panama, des pancartes brandies par des médecins épuisés.

Sur une note plus optimiste, à Tokyo, les fans de sumo ont pu assister dimanche, pour la première fois depuis janvier, à une compétition de ce sport traditionnel et ce, en dépit des signes d’une résurgence de l’épidémie.

« Et bien, ça fait peur », confie Katsuhiko Ochiai, 59 ans, venu de la région voisine de Chiba pour assister à la première journée de compétition. « Mais j’adore le sumo, alors je ne veux pas rater ça. »